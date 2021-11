Tiffany ‘New York’ Pollard parle de l’empire de la beauté, des moments de retour et de son héritage emblématique de la télé-réalité (exclusif)

Lorsque le genre de la télé-réalité a émergé au début des années 1990, de nombreuses stars de la télé-réalité sont nées en conséquence. Mais, peu ont laissé autant d’impact que l’ancienne Tiffany « New York » Pollard de Flavour of Love. Pollard, qui est depuis apparue dans de nombreuses émissions de télé-réalité, dont Celebrity Big Brother UK et son propre spin-off I Love New York, est, sans aucun doute, une icône de la télé-réalité. Récemment, PopCulture.com a pu discuter avec Pollard de sa nouvelle ligne de produits de beauté et, bien sûr, de son héritage de télé-réalité.

Pollard a fait ses débuts à la télévision en 2006 lors de la première saison de Flavour of Love. Elle était une telle favorite des fans qu’elle a été ramenée pour la deuxième saison de la série VH1. Depuis lors, elle est apparue dans son propre spin-off, I Love New York, Scared Famous et Celebrity Ex on the Beach, entre autres. Si vous n’avez vu Pollard dans aucune de ses apparitions à la télévision, vous l’avez certainement vue si vous êtes actif sur les réseaux sociaux. Grâce à ses lignes interminables et ses expressions faciales hilarantes, Pollard est l’un des visages les plus reconnaissables en matière de gifs et de mèmes.

Alors que Pollard s’en tient à ses racines de télé-réalité, pour le moment, elle est également prête à s’attaquer à de nouvelles entreprises, y compris la création de son propre empire de la beauté. PopCulture.com a eu le scoop sur la nouvelle gamme de vernis à ongles de Pollard, HBIC Ink, et a fait un voyage dans le passé de la télé-réalité avec la star emblématique dans le processus.

Créer son empire de beauté

Pollard est actuellement occupé avec sa nouvelle gamme de vernis à ongles, HBIC Ink, qui est actuellement disponible à l’achat. Lorsqu’on lui a demandé ce qui lui avait donné l’idée de la ligne, elle a répondu : « Eh bien, j’ai toujours su que je voulais faire un vernis ou une laque et je voulais en quelque sorte faire quelque chose d’un peu différent parce que je vois beaucoup de gens faire des cils en ce moment et des lippys et des trucs comme ça. Mais, j’étais comme, tu sais quoi, Tiff, tu aimes vraiment les vernis à ongles. Donc, je voulais m’aventurer et faire quelque chose d’un peu différent de [what] Je vois tout le monde le faire. » Pollard ne va pas s’arrêter là, car elle a déjà quelques idées en tête pour savoir où elle veut emmener son empire de la beauté ensuite.

« Je veux vraiment rougir », a-t-elle poursuivi. « En ce moment, je suis obsédé par différents fards à joues et d’autres trucs parce que je vois beaucoup d’influenceurs YouTube très populaires, ils utilisent des fards à paupières comme fards à joues. Le fard à joues n’est donc pas aussi simple qu’une ou deux nuances comme avant. Ils’ J’utilise des oranges et parfois même des violets sur les joues et je me dis, wow, je veux y participer. »

Souvenirs de « Saveur d’amour »

La première saison de Flavour of Love est sortie il y a quinze ans. Même si son passage dans la série a été tout sauf facile, elle n’a que de bons souvenirs de son passage dans la série VHI. Pollard a déclaré que lorsqu’il s’est agi de filmer l’émission, « tout était tellement bien organisé ». Elle a ajouté: « Et je n’ai jamais été dans un manoir avant [then]. Donc, quand je dis que j’aurais dû l’apprécier davantage, je ne peux même pas le dire parce que je l’ai apprécié tout le temps. C’était juste surréaliste d’être là et d’avoir du homard et du champagne tous les soirs. C’était juste incroyable. Donc, je veux dire, je ne regrette vraiment rien parce que cela m’a vraiment ouvert tellement de voies. »

Pollard a produit plus que sa juste part de moments emblématiques tout au long de sa carrière. Mais, en ce qui concerne son favori, elle a cité la réunion dramatique de Flavour of Love Saison 1 comme un moment sur lequel elle se souviendra toujours avec tendresse. « À quel point était-ce fou? Je voulais juste me venger de Pumkin et Delicious … toutes les filles. J’adore cette émission de retrouvailles. Mais, il y a tellement d’autres moments aussi. » Elle a poursuivi en disant à propos de la réunion sauvage: « Je suis là-haut, j’ai mon tout noir et je retourne les bureaux ou autre chose, le podium et je suis comme prêt à me battre. Je veux dire, dans à ce moment-là, je dois dire que je m’éclatais. Je l’étais vraiment. «

Ce célèbre malentendu « Celebrity Big Brother UK »

L’un des moments télévisés les plus fous de Pollard est survenu en 2016 lorsqu’elle est apparue dans la 17e saison de Celebrity Big Brother au Royaume-Uni. Au cours de la saison, elle a été impliquée dans un malentendu désormais célèbre entre Angie Bowie, qui lui a dit que « David » était mort. Pollard a d’abord pensé que Bowie faisait référence à David Gest, qui était également un invité à l’époque. En réalité, Bowie faisait référence à son ex-mari, David Bowie. Bien que le moment puisse être amusant pour les fans, Pollard a déclaré que c’était certainement une situation farfelue.

« Je dois vous dire que cette maison était tout simplement folle à vivre », se souvient-elle. « Le fait que vous n’ayez pas le journal, vous n’avez pas votre téléphone portable. Donc, pour faire court, quand Angie a dit que David est mort, je savais déjà que David Gest était malade. J’ai juste supposé parce qu’il n’y avait pas de papier Alors, je me dis ‘Oh, quel autre David du monde extérieur y a-t-il ?' » La star de télé-réalité a ajouté : « J’ai été blâmé pour ça et je suis sorti comme le méchant, mais tout le monde rit de ça . Ils appelaient ça l’or de la télévision là-bas à Londres. »

Réflexion sur un héritage

Pollard n’a exprimé que de la gratitude pour toutes les opportunités qu’elle a reçues depuis ses débuts à la télé-réalité en 2006. Si elle n’avait pas choisi la voie de la télé-réalité, sa vie serait assez différente. L’ancienne star de I Love New York a déclaré : « Quand j’ai été découvert sur Hollywood Boulevard, je faisais du shopping et j’étais acheteur pour un petit magasin de vêtements. J’ai donc toujours été plutôt dans la mode… Je pense que je le ferais. faire définitivement de la mode ou dans l’espace beauté. »

« Si je ne faisais aucun de ces spectacles, à commencer par Flavour of Love, je ne pense pas que j’aurais l’avantage que j’ai », a-t-elle poursuivi. « Cela a vraiment été un énorme atout et une bénédiction dans ma vie parce que je ne pense pas que je serais capable de voir le monde de la façon dont je peux le voir. »

Aspirations futures de la télé-réalité ?

Pollard a actuellement les mains pleines avec sa ligne de vernis à ongles et quelques projets de télé-réalité. Cependant, elle envisage déjà ce à quoi elle veut s’attaquer à l’avenir, et ses intérêts pourraient vous surprendre. Elle a partagé: « La fin pour moi est d’avoir mon propre ministère et le ministère sera une marche d’amour non confessionnelle, non religieuse. Et je veux vraiment commencer parce que c’est la passion de mon cœur et je crois que ce sera ma fin pour moi. »

Quant au moment où elle envisage d’ouvrir son propre ministère, elle a l’intention de le faire lorsque le moment lui convient. Cependant, elle ne retiendra certainement pas la « meilleure partie » d’elle-même. « J’ai l’impression que ma spiritualité est la meilleure partie de qui je suis conçu pour être. Donc, au fur et à mesure qu’elle se développe et qu’elle se déroule… Je ne vais pas le forcer non plus. Je vais attendre que la machine à sous se rende et qu’elle se sente bien. «

Ce qu’elle veut que les fans sachent sur la « vraie » Tiffany

Pollard a été présenté à la télévision pendant plus d’une décennie à ce stade. Depuis qu’elle est une figure incontournable à l’écran, vous pourriez penser que vous savez tout sur qui elle est. Mais qui est la vraie Tiffany « New York » Pollard ?

« Beaucoup de mes amis récents et amis du passé qui disent: » Tu n’es en rien comme je m’attendais à ce que tu sois « », a-t-elle déclaré / « Je suis tellement contente des plus petites choses et je cache mes orteils dans le sable à la plage ou prendre un hot-dog et de la bière. Je suis plus simple. Je pense que je suis aussi un peu un garçon manqué, si vous voulez. 24h/24 et 7j/7.' » Elle a ajouté : « Je veux juste que les gens sachent à quel point je suis réel. Je suis vraiment authentique. Je suis un grand ami … Je veux juste que les gens sachent qu’il est si important de toujours vivre ta vérité. »

