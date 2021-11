Tiffany Pollard aborde les spéculations de «Celebrity Big Brother» et dissipe la rumeur sur la demande présumée de la saison 2 (exclusif)

Début septembre, CBS a confirmé qu’il y aurait une autre saison de Celebrity Big Brother. Depuis cette annonce, les fans circulent autour des noms de certaines des célébrités qu’ils souhaitent voir apparaître dans le spin-off. Mais, il y a un nom qui semble être le plus répandu – Tiffany Pollard. L’icône de la télé-réalité a autrefois participé à la version britannique de la série et a produit des moments incroyablement emblématiques dans le processus. Mais reviendrait-elle un jour dans le monde de Big Brother pour l’édition américaine ? Lors d’une récente conversation avec PopCulture.com, Pollard a non seulement partagé si elle était intéressée à participer à Celebrity Big Brother, mais elle a également dissipé une grosse rumeur sur son lien avec la deuxième saison de la série.

PopCulture.com a eu la chance de discuter avec Pollard de sa gamme de vernis à ongles, HBIC Ink, qui est actuellement disponible à l’achat. Bien qu’elle se concentre sur l’expansion de son empire de la beauté, elle a bien sûr toujours des liens avec le genre de la télé-réalité. Pollard a une nouvelle émission à venir, Hot Haus, au début de 2022. Même si elle a beaucoup de choses dans son assiette en ce moment, les fans sont toujours impatients de voir si elle pourrait trouver le temps de participer à la prochaine édition de Celebrity Big Brother, qui sera diffusé en février 2022. Pollard a déclaré que Celebrity Big Brother ne l’avait pas encore contactée, mais elle entend certainement tous les appels des fans pour apparaître dans l’émission.

« C’est comme une chose annuelle en cours », a-t-elle expliqué à propos des appels pour l’avoir dans l’émission. « Les gens se disent : ‘Allez-vous dans la maison ? Allez-vous dans la maison ?' » Pollard a dit qu’elle avait même entendu Rihanna parler d’une éventuelle apparition dans la série. Elle a dit que Rihanna « a laissé un commentaire sur mon Instagram. Elle m’a dit : » Tu n’entres pas dans la maison ? le spectacle. Elle a même fait référence à l’une des plus grandes rumeurs – selon laquelle elle exigeait un million de dollars pour entrer dans la maison. L’alun de The Flavour of Love et I Love New York a déclaré que cette rumeur était « donc pas vraie ».

Considérant qu’il y a des discussions « annuelles » sur son passage à Celebrity Big Brother, on pourrait imaginer qu’il pourrait y avoir une certaine pression là-bas pour répondre aux souhaits des fans. Mais, la conversation arrive-t-elle à Pollard de quelque manière que ce soit? « Eh bien, parce que je suis une casanier et que je suis toujours une petite fille dans l’âme, c’est de la flatterie, juste de savoir que les gens me veulent dans cette émission en particulier. Mais, cela ne me stresse pas … C’est plutôt cool que mon nom soit encore agité et que les gens veuillent de moi là-bas. Donc, je veux dire, j’espère qu’ils prendront garde et m’appelleront. «