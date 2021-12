Tiffini Hale, ancien du « Mickey Mouse Club », est décédé à 46 ans

Tiffani Hale, mieux connue en tant que membre du « Tout nouveau Mickey Mouse Club », est décédée. Elle avait 46 ans.

La triste nouvelle du décès de la star a été partagée sur les réseaux sociaux par son ancien groupe The Party, formé par Disney Channel des anciens du « Mickey Mouse Club ».

« C’est avec le plus grand des cœurs brisés que nous partageons la triste nouvelle du décès de notre sœur bien-aimée, Tiffini Talia Hale », a commencé le message. Il a été partagé avec une photo en noir et blanc de la défunte star.

« Au début du mois, elle a subi un arrêt cardiaque qui l’a laissée dans le coma », poursuit le message. « Après de nombreuses prières et avec sa famille à ses côtés, notre très chère Tiff a rendu son dernier souffle le matin de Noël. Elle se repose maintenant paisiblement. »

Dans la déclaration, la famille de Hale a demandé l’intimité, et sa mère et sa sœur ont envoyé « leur amour à tous, ainsi que de nombreux remerciements pour leur soutien si aimable au fil des ans.

« Au nom de la famille de Tiffini, et de ses frères et sœurs du Parti et du MMC, nous tenons à vous remercier tous pour l’amour et les vœux que vous avez exprimés pour notre chère Tiffini », conclut le communiqué. « Sa beauté, son talent, son style et son esprit d’amusement vivront à jamais dans nos cœurs et nos mémoires. »

Le message a été signé par les anciens membres du groupe Deedee Magno Hall, Damon Pampolina, Chase Hampton et Jeune Pierre.

Hampton a également écrit un article Facebook séparé qui a rendu hommage à Hale. « Le souhait de la plupart des jeunes filles dans les années 90 était d’être aussi douce, aussi cool, aussi talentueuse et magnifique que Tiffini Hale », a-t-il écrit à côté d’une poignée de photos du couple. « Une partie de sa magie était qu’elle n’avait jamais su à quel point elle était vraiment incroyable. »

« Elle était humble, réfléchie et gentille », a poursuivi Hampton. «Elle était enjouée et tellement drôle. Une chanteuse, un personnage et une actrice dramatique incroyables, et quand la musique a frappé ses talents de danseuse pour moi, nous sommes [sic] inégalée par aucune pop star féminine depuis ! C’était une interprète absolument incroyable et je suis très honoré de l’avoir eue dans ma vie. »

Hampton s’est ensuite souvenu d’avoir rencontré Hale au studio Disney de Burbank, en Californie, d’avoir été choisi dans « The Mickey Mouse Club » et de la façon dont le groupe « s’est lié pour la vie en grandissant ensemble dans cette émission ».

« Je suis incroyablement déchiré de savoir que je ne pourrai plus jamais la serrer dans mes bras… Je sais que nous le sommes tous… Tu me manques terriblement ! Pour toujours ma douce sœur. Repose en paix », a-t-il conclu son message.

Hale est apparue dans « The All New Mickey Mouse Club » pendant toute sa durée de 1989 à 1995, bien que ses apparitions soient devenues sporadiques après la deuxième saison de la série, selon IMDb.

(.

The Party – un acronyme pour Positive Attitude Reflects Today’s Youth – était à l’origine de chansons du début des années 1990 comme « I Found Love » et « That’s Why ».

Le groupe est apparu dans un épisode de « The Party Machine » en 1991 avec Nia Peeples et un épisode de « Blossom » en 1993, tandis que la chanson « Summer Vacation » a été présentée dans un épisode de « Doogie Howser, MD » en 1991.

Le groupe a fait une pause de 1997 à 2013, bien que Hale ne soit pas revenu lorsque le groupe a repris ses activités.

Un représentant de The Party n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.