Tiffini Hale, ancien membre du Mickey Mouse Club, est décédé à 46 ans

Tiffini hale, un ancien membre de la distribution du All New Mickey Mouse Club, est décédé. Elle avait 46 ans.

L’actrice est décédée le 25 décembre, le jour de Noël, selon ses anciennes co-stars et autres membres du groupe pop Disney Channel La fête.

« C’est avec le plus grand des cœurs brisés que nous partageons la triste nouvelle du décès de notre sœur bien-aimée, Tiffini Talia Hale », membres du groupe et anciens du All New Mickey Mouse Club Salle Deedee Magno et Chasen Hampton publié sur leurs pages Instagram le jeudi 30 décembre.

Leur message a poursuivi: « Au début de ce mois, elle a subi un arrêt cardiaque qui l’a laissée dans le coma. Après de nombreuses prières et avec sa famille à ses côtés, notre très chère Tiff a rendu son dernier souffle le matin de Noël. Elle se repose maintenant paisiblement. La famille de Tiffini a gentiment demandé que leur vie privée soit respectée alors qu’ils prennent ce temps pour faire leur deuil. Nancy et soeur Tanya envoyer leur amour à tous, ainsi que de nombreux remerciements pour leur soutien si aimable au fil des ans. «