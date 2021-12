Tiffini Hale, ancien membre du Mickey Mouse Club, est décédé à 46 ans

La chanteuse Tiffini Hale, qui a joué dans l’édition des années 1990 de The Mickey Mouse Club, est décédée le jour de Noël, ont annoncé jeudi ses anciens camarades du groupe The Party. Hale avait 46 ans. Elle est apparue sur The All New Mickey Mouse Club pendant toute sa durée de 1989 à 1994.

« C’est avec le plus grand des cœurs brisés que nous partageons la triste nouvelle du décès de notre sœur bien-aimée, Tiffini Talia Hale », ont écrit les stars de The Party Chasen Hampton et Deedee Magno Hall sur Instagram. Hale a subi un arrêt cardiaque au début du mois et a été laissé dans le coma. Elle ne s’est pas réveillée et est décédée le matin de Noël, ont écrit Hampton et Magno.

« La famille de Tiffini a gentiment demandé que leur vie privée soit respectée alors qu’ils prennent ce temps pour faire leur deuil », ont écrit les co-stars de Hale. « La mère de Tiffini, Nancy, et sa sœur Tanya envoient leur amour à tous, ainsi que de nombreux remerciements pour leur soutien si aimable au fil des ans. » Magno Hall et Hampton ont également remercié les fans de Hale au nom de sa famille et de ses co-stars. « Sa beauté, son talent, son style et son esprit d’amusement vivront à jamais dans nos cœurs et nos souvenirs », a poursuivi leur déclaration.

L’émission de variétés originale Mickey Mouse Club a fait ses débuts sur ABC en 1955, et Disney a relancé le format plusieurs fois au fil des ans. Hale a été présenté sur The All New Mickey Mouse Club, qui est célèbre pour inclure de futures stars comme Ryan Gosling, Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake et JC Chasez. Au cours de la dernière saison de l’émission, Hampton et Hale ont été promus co-animateurs.

En 1990, Disney a formé The Party (abréviation de « Positive Attitude Reflects Today’s Youth »), mettant en vedette les membres de la première saison du All New Mickey Mouse Club. Hampton, Magno Hall, Hale, Damon Pampolina et Albert Fields ont été les premiers membres du groupe. Ils ont eu quelques singles à succès en 1990 et 1991, dont « Summer Vacation », « I Found Love » et « In My Dreams ». Le Parti s’est dissous en 1993, mais s’est réuni en 2013 sans Hale. Contrairement aux autres membres du groupe, Hale n’a pas poursuivi sa carrière dans le show-business après la fin de The Party et All New Mickey Mouse Club.

Plusieurs amis de Magno Hall ont partagé leurs condoléances sur Instagram, y compris ses co-stars de Steven Universe Jennifer Paz et Susan Egan. « Oh mon cher ami. Je suis tellement désolé pour votre perte. Je garde un espace dans mon cœur pour vous. Je vous envoie de l’amour et des prières », a écrit Paz. « Parti bien trop tôt – envoyer de l’amour et des prières », a ajouté Egan.