Tig Notaro: Que regarder si vous aimez l’actrice de l’armée des morts

Il y a des années, Tig Notaro est devenue l’une des comédiennes les plus parlées au monde après avoir joué un set légendaire sur le cancer du sein quelques jours à peine après son diagnostic. Aujourd’hui, elle fait la une des journaux pour sa performance dans l’un des nouveaux films les plus populaires sur Netflix, l’Armée des morts de Zack Snyder, qui a été initialement tourné en entier avec Chris D’Elia avant d’être ajoutée numériquement et de manière assez transparente pour remplacer De ‘ Elia dans le film. Personnellement, je ne peux pas imaginer le rôle du pilote d’hélicoptère badass, wisecracking, Peters, comme étant meilleur sans Tig Notaro dans Army of the Dead et si vous êtes d’accord, vous devriez consulter les films, émissions de télévision et comédies Tig Notaro suivants. peut diffuser ou louer dès maintenant, en commençant par une série scénarisée qui peut vous aider à mieux connaître le comédien de 50 ans.