La Seconde Guerre mondiale était terminée depuis seulement deux ans lorsque Des eaux boueuses sort son premier single professionnel. C’était peu de temps avant qu’il fasse ses débuts dans les charts nationaux américains en 1948 avec “(I Feel Like) Goin’ Home”. Les années 1950 ont apporté beaucoup plus de succès R&B, et 1958 sa première tournée au Royaume-Uni. Mais ensuite, le grand bluesman a commencé à trouver ses singles en deçà des charts nationaux, même si sa production contenait d’innombrables joyaux désormais vénérés à juste titre comme des classiques par les bluesologists.

Aucun d’entre eux n’est apparu sur les albums originaux de Waters, pour une raison simple mais remarquable. Il n’a pas du tout eu l’occasion de faire un album studio jusqu’en 1960, deux ans après une collection Best Of, lorsqu’il a rendu hommage à Big Bill Broonzy sur Muddy Waters Sings Big Bill. Muddy avait déjà 46 ans.

Deux grandes pièces d’échecs

En juin 1960, il a enregistré les deux faces de son prochain single d’échecs, et les deux étaient des joyaux. Le libidineux « Tigre dans votre réservoir » était une composition de Willie Dixon inspirée de la campagne publicitaire populaire d’Esso Gasoline, créée en 1959. Muddy lui a donné un traitement torride et torride convenable qu’il a répété le mois suivant, lorsqu’il a joué au Newport Jazz Festival.

Ce spectacle a été immortalisé sur l’album phare At Newport 1960, sorti vers la fin de cette année-là. La réédition 2011 de ce LP comprenait la performance live à Newport du single B-side, the slow blues “La femme la plus méchante.” Mais même si le single manquait les listes R&B, l’album de Newport aiderait bientôt à amener Waters à un nouveau et jeune public. Les deux morceaux sont disponibles sur le troisième volume des enregistrements de Muddy’s Chess, une glorieuse aventure de 49 chansons à travers un élément clé de l’apogée du bluesman.

