‘Tiger King 2’ arrive sur Netflix plus tard cette année ⋆ 10z viral

L’une des séries phares de Netflix a une suite. Le service de streaming a révélé aujourd’hui que sa prochaine liste de véritables séries et films policiers au cours de l’année prochaine comprend Tiger King 2, une nouvelle saison de son émission à succès Tiger King de mars 2020.

Le spectacle original est devenu l’une des sensations de la culture pop de l’année dernière. Sorti au début de la pandémie, il a attiré l’attention d’un public captif qui a été captivé par les exploits bizarres de plusieurs propriétaires en guerre de zoos et d’organisations de sauvetage concurrents. Selon Netflix, 64 millions de foyers ont regardé Tiger King au cours de son premier mois de sortie. Les réalisateurs originaux de Tiger King, Eric Goode et Rebecca Chaiklin, sont de retour pour diriger la nouvelle saison.

Les protagonistes de la série sont restés dans l’actualité depuis la première de Tiger King; il y a eu un développement majeur dans la querelle sans fin entre Joe Exotic et Carole Baskin le mois dernier, en fait. S’il y en a assez pour une mini-série entière, nous devrons attendre et voir – mais pas trop longtemps cependant. Le communiqué de presse de Netflix affirme que Tiger King 2 “arrive cette année”.

La véritable liste des crimes de Netflix comprend également The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman, une émission sur «l’un des escrocs les plus audacieux du monde», The Tinder Swindler, sur un autre escroc qui «se fait passer pour un playboy milliardaire» en ligne, Trust No One: The Hunt For the Crypto King, à propos de la «mort suspecte d’un millionnaire de crypto-monnaie» et Bad Vegan à propos de la chute d’un célèbre restaurateur.

Vous pouvez avoir un aperçu de tous ces films et émissions ci-dessous :

