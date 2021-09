Tiger King 2 arrive sur Netflix plus tard cette année : regarder ou ignorer ? 10z viral

Parfois, je pense encore à Tiger King et à quel point c’était fou. Pas autant l’intrigue, c’était scandaleux parce que les gens étaient fous et les circonstances étaient au-delà, mais les décors et le montage. Les cinéastes avaient certains de leurs sujets d’interview assis devant des poubelles (Saff) et avec leurs chemises et leurs dents sorties pour avoir l’air plus trash (John Finlay). Il y avait quelque chose de manipulateur dans tout le spectacle, mais c’était un accident de train et je ne pouvais pas détourner le regard. Je n’étais pas le seul. Tiger King, qui a été diffusé au début de la pandémie, était l’une des émissions les plus populaires de Netflix avec plus de 34 millions de téléspectateurs. Il y a eu une réunion spéciale fin avril 2020 animée à distance par Joel McHale et présentant des interviews de personnes comme Saff, qui a dû se faire amputer le bras après une attaque de tigre, et Rick Kirkham, le cinéaste qui a fumé tout au long de ses interviews. Maintenant, il y a des nouvelles qu’une deuxième saison arrive plus tard cette année. Netflix a fait l’annonce dans un communiqué de presse de leurs véritables émissions policières. Voici plus, de Variety:

C’est officiel : un autre volet de « Tiger King », les docuseries qui ont captivé des millions d’utilisateurs de Netflix au début de la pandémie de COVID-19, arrive. Netflix a révélé jeudi matin que la suite, intitulée “Tiger King 2”, serait diffusée sur le streamer plus tard cette année. La nouvelle est arrivée alors que Netflix a annoncé sa prochaine liste de véritables crimes, qui comprend quatre nouveaux docuseries et films se déroulant jusqu’au début de 2022. « Tiger King 2 » promet « plus de folie et de chaos », selon le communiqué. Les réalisateurs Eric Goode et Rebecca Chaiklin sont de retour pour le deuxième volet, ainsi que les producteurs exécutifs Chris Smith et Fisher Stevens. Good et Chaiklin seront également producteurs exécutifs. Bien qu’il ne soit pas clair exactement quand dans la chronologie des événements “Tiger King 2” reprendra, des images dans la vidéo d’annonce de Netflix pour sa véritable liste de crimes montrent des clips de Carole Baskin, Jeff Lowe et Joe Exotic téléphonant de la prison, où il est actuellement purgeant une peine de 17 ans pour tentative de meurtre contre rémunération visant Baskin.

[From Variety]

Tu sais que je regarderai cette suite. Je me moque de Joe Exotic, de Carole Baskin ou de ce couple escroc qui a repris le zoo, Jeff et Lauren Lowe. Je veux en savoir plus sur Saff, Rick et John. Malheureusement, Erik Cowie, le directeur du zoo qui figurait dans l’émission spéciale sur les retrouvailles, est décédé plus tôt ce mois-ci. Joe est toujours en prison pour avoir mis un coup sur Carole Baskin. Bien que sa peine ait été réduite de quelques années cet été, il purge toujours au moins 17,5 ans. Carole Baskin a pris le contrôle légal du zoo de Joe l’année dernière, et elle a critiqué cette suite, affirmant que lorsque la cinéaste Rebecca Chaiklin l’a approchée à ce sujet, elle a dit à Chaiklin de “perdre son numéro”. Bien que je ne pense pas que Carole ait fait tuer son premier mari et pense que les cinéastes ont exagéré cette intrigue pour l’effet, je pense qu’elle est une arnaqueuse. Elle ne paie pas les personnes qui travaillent dans son « sanctuaire » et elle était autrefois une grande éleveuse de chats. Elle détestait être exposée pour ça.

Voici le teaser de Netflix sur leurs prochaines émissions de vrais crimes. La partie Tiger King commence à : 50 po. Le doc Tinder Swindler a l’air bien aussi!

Bien que mes normes soient basses et que je surveillerai cela, beaucoup de gens considèrent que cela n’est pas nécessaire. Ils contestent également la façon dont la cruauté envers les animaux a été passée sous silence dans la série. C’était quelque chose que le spécial réunion a également abordé.

Depuis la diffusion de Tiger King, TROIS de ses sujets, sans compter Joe Exotic, ont été accusés ou reconnus coupables d’avoir enfreint les lois fédérales sur le bien-être des animaux. La saison deux continuera-t-elle à passer sous silence le bien-être animal, choisissant plutôt de se concentrer sur la valeur de divertissement de ces propriétaires de tigres ? https://t.co/yJOag4ENVs – Natasha Daly (@natashaldaly) 23 septembre 2021

photos via Netflix presse