‘Tiger King’ Joe Exotic diagnostiqué avec un ‘cancer agressif’

La star de Tiger King, Joe Exotic, a dévoilé mercredi une triste nouvelle à ses fans. Le collectionneur de félins a partagé avec ses 367 000 abonnés qu’il avait été diagnostiqué avec un « cancer agressif ». Exotic n’a pas spécifiquement dit le nom de son cancer, mais il a mentionné qu’il avait récemment subi une biopsie de la prostate.

« Tout le monde, c’est avec un visage triste que je dois vous dire que les médecins m’ont appelé aujourd’hui pour annoncer la nouvelle que ma biopsie de la prostate est revenue avec un cancer agressif, j’attends toujours les résultats d’autres tests également », a-t-il écrit sur Instagram.

Alors qu’il fait face à un voyage difficile, Exotic dit que son objectif principal en ce moment est d’obtenir sa libération de prison. « Pour le moment, je ne veux la pitié de personne et je suis sûr que Carole organisera sa propre fête à ce sujet ! Il n’y a aucune raison pour que le procureur de district traîne cela, afin que je puisse rentrer chez moi et me faire soigner par moi-même ou profiter de la vie qu’il me reste avec mes proches ! Dites une prière à tous et soyez ma voix », a-t-il écrit.

L’avocat d’Exotic, John Phillips, a confirmé la nouvelle dans un tweet. « Lui et moi avons parlé lundi avec nous deux en larmes à un moment donné », a écrit Phillips. « Il a besoin de liberté selon tant de définitions et nous y travaillons avec diligence. »

Bien qu’il soit derrière les barreaux, Netflix a décidé de créer une suite de Tiger King. Cependant, la production s’est heurtée à un problème car Carole Baskin –– la co-star d’Exotic Tiger King et ennemi mortel –– a déposé une plainte contre Netflix pour avoir prétendument utilisé son image dans la production à venir. Cette semaine, elle et son mari, Howard Baskin, ont rejeté la demande d’ordonnance d’interdiction temporaire par un tribunal de Floride.

Les Baskins espéraient empêcher Royal Goode Productions et Netflix d’utiliser des images du sanctuaire de Carole ou de Big Cat Rescue dans le nouveau documentaire de suivi. « Bien que les Baskins aient signé une autorisation lorsqu’ils ont été filmés pour le documentaire original de Tiger King, ils n’ont pas signé d’autorisation ni participé de quelque manière que ce soit au tournage de Tiger King 2 », indique le document judiciaire.