Tiger King Saison 2 arrive sur Netflix cette année – .

L’une des plus grandes productions Netflix de tous les temps revient plus tard cette année, après nous avoir offert une première saison totalement dingue de meurtres pour compte, d’animaux exotiques, etc. C’est vrai, Tiger King Saison 2 est un essai sur le streamer, dans le cadre d’une liste de productions de vrais crimes annoncée jeudi.

Netflix n’a pas encore publié de date pour l’arrivée de la deuxième saison de Tiger King. Heureusement, personne n’a oublié que la première saison a été un succès mondial presque sans précédent pour le streamer. Celui qui a captivé l’attention des gens comme peu d’autres au début de la pandémie de coronavirus, avec 64 millions de foyers attirés par Tiger King au cours des quatre premières semaines après sa première en mars 2020.

Bientôt la saison 2 de Tiger King

Eric Goode et Rebecca Chaiklin sont les réalisateurs de la nouvelle saison. C’est une production de Goode Films en association avec Library Films et Article 19 Films.

Vraisemblablement, le spectacle reprendra là où les choses se sont arrêtées à la fin de la première saison. Et comprendra des événements entourant la tentative de Joe Exotic de se disputer un pardon pendant les derniers jours de l’administration Trump. Une tournure des événements, vous vous en souviendrez peut-être, qui semblait assez probable que quelqu’un a décidé de préparer une limousine à l’extérieur de la prison de la star de Netflix afin qu’il puisse être rapidement emmené le moment venu.

Le vrai contenu criminel comme celui-ci s’est en effet avéré faire partie d’une catégorie populaire et en croissance rapide sur Netflix. Surtout avec des projets récents comme Heist et Cocaine Cowboys qui suscitent également le buzz. En conséquence, la bande-annonce ci-dessous donne un aperçu de ce que le streamer a annoncé d’autre jeudi:

Plus de vrais projets de crime

Ces autres projets nouvellement annoncés de Netflix arrivent au début de 2022. Ils comprennent :

Le maître des marionnettes : à la recherche de l’ultime escroc (Premières de la série en janvier 2022)

Description de Netflix : « Des cinéastes acclamés derrière L’imposteur, cette série en trois parties raconte l’histoire à couper le souffle de l’un des escrocs les plus audacieux au monde qui a été condamné en 2005 pour avoir volé des fortunes et détruit plusieurs vies. Mais maintenant, dans une tournure incroyable, l’histoire atteint le présent. Avec une famille désespérée (qui craint) pour la sécurité de sa mère.

L’escroc de Tinder (Première de film en février 2022)

La description de Netflix est la suivante. “The Tinder Swindler raconte l’histoire à couper le souffle d’un escroc prolifique qui s’est fait passer pour un playboy milliardaire sur Tinder, et des femmes qui ont entrepris de le faire tomber.”

Ne faites confiance à personne : la chasse au roi de la cryptographie (Premières de films en 2022)

Voici comment Netflix résume celui-ci. “Suivez un groupe d’investisseurs devenus détectives alors qu’ils tentent de débloquer la mort suspecte du multimillionnaire de crypto-monnaie Gerry Cotten et les 250 millions de dollars manquants qu’ils pensent qu’il leur a volés.”

Mauvais végétalien (Premières de la série en 2022)

Voici le synopsis de Netflix. Cette série suit la « restauratrice de célébrités Sarma Melngailis », alias la « Fugitive végétalienne » après avoir été arnaquée de millions de personnes. » Et son escroc, poursuit Netflix, est “un homme qui la convainc qu’il peut étendre son empire alimentaire et rendre immortelle son pit-bull bien-aimé”. Tant qu’elle ne remet pas en question ses demandes de plus en plus bizarres, bien sûr.