Tiger King saison 2: date de sortie, intrigue et Joe Exotic y jouera-t-il?

L’attente de Tiger King 2 est presque terminée (Photo: Netflix)

La saison 2 de Tiger King devrait sortir sur Netflix dans quelques semaines seulement, le géant du streaming promettant encore plus de chaos et de folie à venir.

De nombreux téléspectateurs ont supposé que la série documentaire à succès était terminée après la fin de la saison 1 avec l’arrestation et l’emprisonnement de Joe Exotic pour avoir tenté d’embaucher quelqu’un pour tuer un militant des droits des animaux et son rival de longue date. Carole Baskin.

Cependant, Netflix a surpris les fans en septembre en apprenant qu’un autre chapitre était sur les cartes car l’original « ne faisait qu’effleurer la surface ».

Alors, quand sortira Tiger King 2 et de quoi s’agit-il ?

Quand sortira la saison 2 de Tiger King sur Netflix ?

Il ne reste plus longtemps à attendre avant la sortie du deuxième chapitre de Tiger King de Netflix.

Le géant du streaming a confirmé que la nouvelle série sera diffusée le mercredi 17 novembre, alors définissez ces alertes de calendrier.

De quoi parlera la saison 2 de Tiger King ?

Dans l’état actuel des choses, on ne sait pas grand-chose sur ce que sera Tiger King 2 car la bande-annonce d’une minute n’en dit pas trop.

À la fin du clip, Joe Exotic est vu en prison en train de dire à la caméra: « Il s’agissait de découvrir la vérité. »

Joe Exotic figurera-t-il?

Il reste à voir à quel point Exotic, de son vrai nom Joseph Maldonado-Passage, jouera dans la série étant donné qu’il purge actuellement une peine de 22 ans de prison pour des accusations de maltraitance d’animaux et un complot de meurtre pour compte.

Joe Exotic purge une peine de 22 ans de prison (Photo: PA)

Bien qu’il soit derrière les barreaux, il semble qu’il apparaîtra effectivement sous une forme ou une autre, car la bande-annonce montre un bref extrait de séquences de lui au téléphone en prison.

Carole Baskin, qui s’est fait connaître dans la première série, ne figurera pas non plus dans la saison deux.

Suite à l’annonce de la confirmation d’une deuxième saison, la propriétaire du sanctuaire Big Cat Rescue a déclaré dans une déclaration à Metro.co.uk qu’elle ne comprenait pas comment cela se faisait, étant donné que Joe, un criminel condamné, est en prison.

Carole Baskin a claqué la nouvelle série (Photo: Netflix)

« Je ne sais pas comment ils ont sorti un Tiger King 2 alors que Joe est en prison et que je refuse de jouer à nouveau », a-t-elle déclaré.

‘Trompez-moi une fois, honte sur vous. Trompez-moi deux fois, honte sur moi.’

Carole a déclaré qu’elle avait été contactée par la productrice exécutive et réalisatrice Rebecca Chaiklin, bien qu’elle n’ait aucun intérêt à accepter les appels.

Tiger King 2 arrive le 17 novembre sur Netflix.

