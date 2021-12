Tiger Woods a annoncé son retour à la compétition avec son fils

12/08/2021

Tiger Woods reviendra à la compétition pour la première fois après votre grave accident de voiture, et Il le fera avec son fils Charlie Woods. Les deux seront en couple au tournoi PNC Championship, qui se jouera du 18 au 20 décembre prochain au Ritz Carlton Golf Club à Orlando.

Ce sera la première fois que nous verrons Tiger jouer au golf de compétition après l’accident qu’il a subi le 23 février, qui l’a même mis en danger de s’amputer la jambe droite après avoir été sévèrement battu.

Mais après des mois de rééducation, Tiger Il a annoncé via tweet qu’il était prêt à concourir, même s’il le fait avec une voiture électrique et accompagne son fils dans ce tournoi unique.

Bien que cela ait été une année longue et difficile, je suis très heureux de la clôturer en participant au @PNCchampionship avec mon fils Charlie. Je joue en tant que papa et je ne pourrais pas être plus excité et fier. – Tiger Woods (@TigerWoods) 8 décembre 2021

« Bien que ce fut une année avec de nombreux défis, Je suis très heureux de pouvoir clôturer l’année en participant au championnat PNC avec mon fils Charlie & rdquor;, a-t-il déclaré. « Je vais jouer en tant que père et je ne pourrais pas être plus heureux et plus fier », a-t-il commenté.

Le tournoi, qui se joue sur 36 trous, est disputé par les vainqueurs des Majors et un membre de la famille proche. Dans l’édition de l’année dernière, les Woods ont terminé à la septième place. En fait, c’était su dernière apparition en compétition jusqu’à ce qu’il subisse l’accident.

Prêt pour plus 🙏 pic.twitter.com/Fu5TS1ZDxY – TWLEGION (@TWlegion) 8 décembre 2021

Le tournoi a déjà vendu tous les billets, avant que l’intention de Woods de participer ne soit connue, ce qui attirera l’attention du monde sur Orlando dans quelques jours pour revoir l’ancien numéro un mondial en action