Tiger Woods a déjà une date de retour

Tiger Woods reviendra la semaine prochaine pour concourir dans le Championnat PNC, faisant équipe avec son fils, un premier pas vers sa réapparition sur le circuit dix mois après avoir subi un grave accident de voiture en Les anges.

Ce sera un retour en douceur pour l’ancien n°1 mondial de 45 ans, qui a subi de multiples fractures ouvertes en février dernier, notamment à la jambe droite, faisant craindre jusqu’à la fin de sa carrière.

Tiger jouera ce tournoi sur invitation du 16 au 19 décembre avec son fils Charlie, 12 ans, dans un championnat scramble de 36 trous, ce qui lui permet de tirer la meilleure balle de chaque coup joué par l’équipe.

Bien que cela ait été une année longue et difficile, je suis très heureux de la clôturer en participant au @PNCchampionship avec mon fils Charlie. Je joue en tant que papa et je ne pourrais pas être plus excité et fier.

– Tiger Woods (@TigerWoods) 8 décembre 2021