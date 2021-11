Tiger Woods a plongé le monde du golf dans une frénésie avec une vidéo de trois secondes dimanche.

La légende du golf, 45 ans, a été filmée en train de frapper des balles sur le terrain, neuf mois après un accident de voiture d’horreur qui l’a laissé avec de multiples blessures graves aux jambes.

Le golfeur a été impliqué dans un accident de voiture unique qui a vu son véhicule se renverser à grande vitesse

.

Woods a fait ressentir ça aux fans de golf dimanche

Woods a écrit « faire des progrès » en partageant le clip sur Twitter, suscitant l’espoir du plus grand retour dans le sport depuis, euh, Tiger Woods il y a quelques années.

Sans apparition en compétition depuis plus d’un an, le 15 fois vainqueur de Major a beaucoup manqué à ses collègues professionnels, notamment Phil Mickelson.

‘Lefty’ est devenu le plus vieux champion majeur de tous les temps en remportant le championnat USPGA à 50 ans en mai.

Il a joué le second violon de Woods pendant de nombreuses années alors qu’ils dominaient le sport ensemble – et Mickelson espère qu’il est encore temps de prendre le dessus sur son grand rival.

.

Tiger et Phil ont été de grands rivaux au fil des ans

« Alors que je traîne dans le Montana, c’est formidable de revoir Tiger balancer un club de golf », a tweeté Mickelson.

« Je sais qu’il ne supporte pas que je détienne un seul record, alors je suppose qu’IL veut être le plus vieux à avoir remporté un tournoi majeur.

« Je vais juste dire ceci. AMÈNE LE! »

Les chirurgiens ont utilisé une tige pour réparer les fractures ouvertes du tibia et du péroné de la jambe droite de Woods, tandis que des broches et des vis étaient nécessaires dans son pied et sa cheville.

L’Américain se remettait d’une autre opération au dos au moment de l’accident – ​​qui s’est produit alors qu’il conduisait à deux fois la limite de vitesse et aurait pu le tuer, selon la police de LA.

Beaucoup pensaient que les blessures mettraient fin à sa carrière, mais la vidéo donne un nouvel espoir d’un autre retour extraordinaire.

Woods est capable de faire un tour complet, avec une mobilité impressionnante dans sa jambe droite et une coopération totale du reste de son corps.

Sans nous anticiper, The Masters est dans cinq mois…

