Tiger Woods a été aperçu en train de boiter près de 9 mois après un accident de voiture

Tiger Woods a été aperçu à Los Angeles marchant en boitant. TMZ a obtenu une vidéo de la superstar du golf arrivant dans un hôtel de LA dimanche soir, et il est clair qu’il n’est pas complètement guéri après avoir été victime d’un accident dans la région de Los Angeles en février. Woods marchait prudemment en sortant de sa voiture et se dirigeait vers le lieu. Alors qu’il n’avait pas de béquilles, Woods portait une manche de compression sur sa jambe droite.

Lorsque Woods a été impliqué dans l’accident du 23 février, il a subi plusieurs interventions chirurgicales pour réparer les dommages. Il a marché avec des béquilles au cours des derniers mois, et bien qu’il ait mené trop d’interviews depuis l’accident, Woods a parlé à Golf Digest en mai de la douleur qu’il ressentait.

🚨C’est tellement bon de revoir le Big 🐅 marcher de tout son poids sur la jambe droite. (📸: DailyMail via Backgrid) #TigerWoods pic.twitter.com/dkkiVhTSTW – TWLEGION (@TWlegion) 15 novembre 2021

« Cela a été un animal totalement différent », a déclaré Woods à Golf Digest. « Je comprends mieux les processus de rééducation à cause de mes blessures passées, mais c’était plus douloureux que tout ce que j’ai jamais connu. » Golf Digest a demandé à Woods quand il allait reprendre le golf. « Ma physiothérapie m’a occupée. Je fais mes routines tous les jours et je me concentre sur mon objectif n°1 en ce moment : marcher seul. Faire un pas à la fois. »

La semaine dernière, le golfeur Justin Thomas a parlé de Woods dans le podcast No Laying Up et a déclaré qu’il ne savait pas quand il reviendrait. « Je ne sais pas. Je veux dire, je sais qu’il va essayer », a déclaré Thomas. « Je ne le vois jamais jouer s’il ne peut pas bien jouer. Il ne me semble pas être un gars qui a joué à la maison et il tire un tas de 75 et 76 et il dit » OK, je vais donner Augusta un essai cette année. Ce ne sera pas vraiment lui, du moins d’après ce que je sais de lui. »

Woods, 45 ans, se remettait d’une opération au dos au moment de l’accident. Au cours de sa carrière, Woods a remporté 82 événements du PGA Tour, ce qui est à égalité pour le plus grand nombre de tous les temps. Il a également remporté 15 championnats majeurs, le dernier étant le Masters en 2019. Il a été nommé PGA Tour et PGA Player of the Year 11 fois au cours de sa carrière.