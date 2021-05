Tiger Woods admet à quel point sa cure de désintoxication est “dure” et “douloureuse”

27/05/2021 à 20:20 CEST

Le golfeur américain Tiger Woods a parlé pour la première fois de son processus de rééducation après le grave accident de voiture qu’il a subi en février dernier, et a admis qu’il était le plus dur et le plus douloureux de tout ce qu’il ait dû surmonter en raison de blessures.

Woods, dans une interview accordée à Golf Digest, la première depuis l’accident du 23 février à Los Angeles, souligne que «tout a été différent».

Le vainqueur de 15 «majors» se souvient qu’il connaît parfaitement les processus de rééducation qui sont vécus avec les blessures, mais aucun n’avait été aussi douloureux que ce qu’il a dû vivre maintenant après l’accident.

Woods n’a pas répondu à la question précise de savoir s’il espère revenir à une concurrence active dans un avenir immédiat..

L’accident subi par Woods est survenu alors qu’il se remettait d’une opération du dos qu’il a subie le 23 décembre, sa cinquième opération dans la même zone du corps, ce qui avait déjà fait douter d’avoir pu concourir au Masters.

À présent le grand défi pour Woods est de surmonter les blessures graves que l’accident de voiture lui a laissées à la jambe droite, les plus touchés.

Pendant ce temps, les autorités du département du shérif du comté de Los Angeles ont conclu que Woods accélérait lorsqu’il a traversé dans la voie opposée de la route et a finalement heurté un arbre à une vitesse supérieure à 112 kilomètres à l’heure, soit deux fois la vitesse.

Les blessures révélées par les médecins du centre médical Harbour-UCLA, où il a été vu pour la première fois, ont été diagnostiquées comme des fractures ouvertes du tibia et du péroné de la jambe droite, qui ont nécessité une intervention chirurgicale immédiate.

Il a ensuite été transféré dans un autre hôpital de Los Angeles avant de pouvoir être libéré et est retourné chez lui au sud de la Floride en mars dernier pour poursuivre sa rééducation.

Depuis, Woods n’a publié qu’une seule photo, le 23 avril, dans laquelle il apparaît avec des béquilles et un plâtre sur la partie inférieure de sa jambe droite alors qu’il était avec son chien dans son jardin.

Une autre photo est apparue la semaine dernière avec lui sans plâtre, mais avec une chaussette de compression sur sa jambe.

“Ma physiothérapie m’a occupé. Je fais mes routines tous les jours et je suis concentré sur mon objectif numéro un en ce moment: marcher seul. En prenant un pas à la fois », a déclaré Woods.

Woods en sait plus que quiconque sur les processus de rééducation car non seulement il a dû surmonter des opérations du dos, mais il a également subi cinq autres opérations au genou, dont une dans laquelle ils ont dû faire une reconstruction complète du ligament croisé antérieur qui lui a coûté neuf mois. de la concurrence.

Woods, 45 ans, vainqueur de 82 tournois du PGA Tour, reconnaît également que le soutien reçu à l’intérieur et à l’extérieur du golf a été «incroyable» et utile..