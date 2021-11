30/11/2021 à 04:49 CET

Tiger Woods a reconnu qu’après son grave accident de voiture en février, Tu ne seras « jamais » le golfeur que tu étais et il a souligné qu’il ne pourra plus se consacrer à cent pour cent au sport professionnel. « Je pense que quelque chose de réaliste pour moi est de jouer sur le PGA Tour un jour, mais jamais à plein temps, plus jamais (…). Mais je choisis et choisis certains tournois par an », a-t-il déclaré ce lundi dans une interview à le magazine Golf Digest. « C’est comme ça que je pense que je vais jouer au golf à partir de maintenant. C’est une triste réalité, mais c’est ma réalité, je la comprends et l’accepte », a-t-il ajouté.

Considéré comme l’un des meilleurs golfeurs de tous les temps, Woods a subi un accident de voiture le 23 février à Los Angeles (USA) qui laissé des conséquences physiques importantes, notamment à la jambe droite, dont il se remet encore.

Le golfeur a souligné que l’amputation était un scénario possible après son accident. « Il fut un temps où, je ne dirais pas cinquante pour cent, mais c’était foutrement proche si j’allais quitter l’hôpital avec une seule jambe », a-t-il déclaré.

Bien qu’il soit bien connu pour être un compétiteur féroce et un athlète extrêmement ambitieux, Woods, 45 ans, semblait en paix avec la possibilité qu’il ne puisse pas revenir à son meilleur niveau ou jouer à temps plein. « Je n’ai pas besoin de concourir et de jouer contre les meilleurs joueurs du monde pour avoir une belle vie », a-t-il déclaré. « Après mon opération au dos en 2017, c’était comme si je devais escalader l’Everest une fois de plus. Je devais le faire et je l’ai fait. Cette fois, je ne pense plus avoir le corps pour l’escalader et c’est bien. Je peux participer au golf et, si ma jambe est assez bonne, je peux peut-être jouer un tournoi ici ou là. Mais remonter la montagne, je ne pense pas que ce soit une attente réaliste pour moi », a-t-il soutenu.

Woods a déclaré qu’il « continuait de progresser » dans sa rééducation, bien qu’il ait précisé qu’il s’agissait d’un processus « difficile » et qu’il avait encore un long chemin à parcourir. Il a également souligné que la « patience » est la clé d’un rétablissement aussi complexe que le sien. « Je sais que c’est facile à dire mais difficile à faire », a-t-il déclaré.