Tiger Woods annonce son retour au golf après un accident de voiture

Tiger Woods est officiellement de retour. Après avoir été impliqué dans un accident de voiture à l’extérieur de Los Angeles en février, Woods a annoncé qu’il retournerait au golf pour participer à un tournoi la semaine prochaine. La superstar du golf participera au championnat PNC 2021 avec son fils Charlie.

« Même si cela a été une année longue et difficile, je suis très heureux de la clôturer en participant à la [PNC Championship] avec mon fils Charlie. » Woods a écrit sur Twitter. « Je joue en tant que papa et je ne pourrais pas être plus excité et fier. » Le championnat PNC aura lieu au Ritz-Carlton Golf Club à Orlando, le 16 décembre. 19. La semaine dernière, Woods a annoncé son retour en s’adressant aux médias lors du Hero World Challenge.

« Je pense que quelque chose de réaliste est de jouer la tournée un jour – jamais à plein temps, plus jamais – mais choisir et choisir, tout comme M. [Ben] Hogan l’a fait. Choisissez quelques événements par an et vous jouez autour de cela », a déclaré Woods à Golf Digest dans une interview Zoom. « Vous vous entraînez autour de cela et vous vous préparez pour cela. Je pense que c’est comme ça que je vais devoir le jouer à partir de maintenant. C’est une triste réalité, mais c’est ma réalité. Et je le comprends, et je l’accepte. »

L’accident de Woods l’a conduit à avoir des blessures graves à la jambe droite. Les blessures à la jambe étaient si graves qu’il a révélé que l’amputation était discutée. « Celui-ci a été beaucoup plus difficile », a déclaré Woods. « Le truc du genou était une chose. C’est un niveau. Puis le dos. Avec cette jambe droite. … c’est difficile d’expliquer à quel point c’est difficile. Être immobile pendant trois mois. Juste pour m’allonger là. J’avais juste hâte de sortir. C’était un de mes objectifs. Surtout pour une personne qui a vécu toute sa vie à l’extérieur, c’était un objectif. »

Woods a participé au championnat PNC l’année dernière avec Charlie. En juillet 2020, Woods a parlé à Golf Digest de Charlie sur le terrain de golf. « Il commence à s’y mettre », a déclaré Woods. « Il commence à comprendre comment jouer. Il me pose les bonnes questions… Ça a été un vrai plaisir d’aller là-bas et d’être avec lui. Il me rappelle tellement mon enfance et celle de mon père. »