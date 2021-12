Tiger Woods annonce son retour au golf de compétition aux côtés de son fils Charlie au championnat PNC à peine 10 mois après un accident de voiture mettant sa vie en danger

Tiger Woods reviendra au golf de compétition le 18 décembre aux côtés de son fils Charlie au championnat PNC.

Le vainqueur de 15 tournois majeurs n’a pas joué en compétition depuis un accident de voiture mettant sa vie en danger en février.

Tiger et son fils vont à nouveau concourir ensemble

Woods a subi de graves blessures à la jambe droite, ce qui, selon beaucoup, mettrait fin à son illustre carrière.

Cependant, le joueur de 45 ans a accéléré son étonnante récupération ces dernières semaines, frappant des coups pleins sur le champ de tir et participant à des activités médiatiques.

Woods a admis que son retour sur le PGA Tour était encore loin et il doute qu’il rejoindra jamais l’élite du jeu, mais le golfeur emblématique espère pouvoir participer à une poignée d’événements à l’avenir.

Woods a fait des progrès incroyables

Et son retour sur le terrain aura lieu là où nous l’avons vu pour la dernière fois, lors de l’événement annuel père/fils du golf.

Aux côtés de son fils Charlie, 12 ans, Woods a terminé à égalité à la septième place du championnat PNC l’année dernière, alors que le monde s’émerveillait des similitudes entre les deux.

Avec un field de 20 gagnants majeurs jouant aux côtés de la famille, l’événement utilise un format de brouillage, ce qui signifie que les deux joueurs frapperont chaque coup, puis choisiront celui à jouer ensuite.

Il se joue sur 36 trous, au lieu de 72, et Woods pourra utiliser un buggy, réduisant ainsi la tension sur sa jambe blessée.

Charlie pourrait battre son père la semaine prochaine

L’Américain a déclaré sur Twitter: « Bien que cela ait été une année longue et difficile, je suis très heureux de la clôturer en participant au championnat PNC avec mon fils Charlie. Je joue en tant que papa et je ne pourrais pas être plus excité et fier.

Interrogé sur le championnat PNC la semaine dernière, Woods a suggéré que son fils pourrait devoir le porter, un peu comme l’année dernière.

« Il m’a porté, sans aucun doute », a déclaré Woods.

« C’est l’abréviation de Charlie, ce n’est pas l’abréviation de l’endroit où je joue », a ajouté Woods.

«Je dois le frapper de là-bas avec Justin (Thomas). Et je le frappe à moitié aussi loin que lui.