Tiger Woods apprécie le soutien après son grave accident

03/01/2021 à 18:58 CET

Martí Grau

Tiger Woods apprécie les expressions d’affection du monde du golf après le grave accident qu’il a subi le mercredi 24 mars. Le golfeur, dans un message sur son compte Twitter, a été «ému» par la réaction des golfeurs au championnat WGC The Concession. Ils ont tous décidé de porter la couleur rouge dans leurs chemises en l’honneur du ton que porte habituellement l’Américain. “Il est difficile d’expliquer à quel point c’était émouvant aujourd’hui quand j’ai allumé la télévision et vu toutes les chemises rouges. À tous les golfeurs et fans, vous m’aidez vraiment à traverser cette période difficile.“

Après son accident de voiture, beaucoup ont reconnu que c’était un miracle qu’il soit toujours en vie. Pour le moment, Il est toujours admis dans un hôpital de Los Angeles, se remettant de blessures à la jambe et au pied droit, pour lesquelles il a subi une intervention chirurgicale d’urgence.

Considéré par beaucoup comme le meilleur golfeur de tous les temps, deuxième de l’histoire avec les plus grands tournois de golf remportés (15 majors), était juste trois derrière Jack Nicklaus, leader du classement de tous les temps (avec 18 majors). Après le terrible accident, à 45 ans, son retour sur les terrains de golf est un mystère.