Tiger Woods & Bryson DeChambeau jouent à Catch On Range, Bro Sesh Caught On Video!

Lire du contenu vidéo

TMZSports.com

Tiger Woods n’est peut-être pas en assez bonne santé pour jouer une partie de golf complète – mais sa jambe se sent certainement assez bien pour qu’il puisse s’amuser sur le terrain avec Bryson De Chambeau!!

TMZ Sports a obtenu une vidéo des deux superstars du golf s’amusant avec un ballon de football sur un terrain d’entraînement aux Bahamas mercredi après-midi … et il n’est pas difficile de voir que Woods est de bonne humeur.

Bryson tirait des ballons de football sur un tee-shirt – et Woods adorait ça, dappant son copain de golf puis jouait un petit coup avec lui aussi.

À un moment donné, Tiger a mis un peu trop de chaleur sur un lancer à Bryson … et, oui, regardez le clip, DeChambeau a eu besoin d’une seconde pour récupérer.

Bien sûr, tout cela n’est qu’une autre bonne indication que la vie de Woods revient à la normale neuf mois seulement après avoir failli perdre sa jambe dans un accident de voiture violent à Los Angeles.

Comme nous l’avons signalé, Woods a déclaré à plusieurs reprises cette semaine qu’il allait bien – et qu’il essaie en fait de faire son retour sur le PGA Tour.

Mais, Tiger a noté qu’il y a encore un long processus de récupération à parcourir … ajoutant qu’il va probablement ne jamais être un pro à plein temps encore à cause de tout ce que son corps a traversé.

La session de mercredi avec Bryson, cependant, montre qu’il est clair que le golf et ses joueurs vedettes sont meilleurs quand il est là – et c’est quelque chose pour quoi nous sommes tous ici, qu’il remporte un autre tournoi majeur ou non.