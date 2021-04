Tiger Woods conduisait deux fois la limite de vitesse autorisée dans l’accident

07/04/2021 à 21:14 CEST

Le golfeur Tiger Woods roulait à deux fois la limite de vitesse sur le tronçon de route sur lequel il a souffert un accident survenu le 23 février, ont fait savoir ce mercredi les autorités du comté de Los Angeles (USA).

Woods conduisait de 84 à 87 miles par heure (135 à 140 kilomètres par heure) sur un tronçon d’autoroute en descente à l’extérieur de Los Angeles, qui avait une limite de vitesse de 45 miles par heure (72 kilomètres par heure) « , a déclaré l’huissier de justice. du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté les résultats de l’enquête sur l’événement.

La vitesse excessive et l’incapacité de contourner la courbe de la route ont été les causes de l’accident, qui a laissé Woods « gravement blessé » après avoir subi des fractures du tibia et du péroné de la jambe droite., en plus de blessures aux os du pied et de la cheville, qui l’ont fait hospitaliser pendant plusieurs jours à l’hôpital Harbour UCLA de Los Angeles.

Blessures menaçant la carrière

Ces blessures pourraient exclure Woods du circuit international de golf professionnel, selon les experts, même si le golfeur n’a pas commenté la question.

Les enquêtes suggèrent que Woods a accéléré en descente, plutôt que de ralentir sur ce tronçon de route, et qu’il a traversé deux voies dans la direction opposée avant de heurter un arbre., ce qui a fait tourner son véhicule plusieurs fois.

Après avoir pris connaissance du rapport de police final, Tiger lui-même a publié une déclaration remerciant toutes les personnes qui sont intervenues dans son sauvetage et qu’il l’a emmené à l’hôpital dès que possible. pour réparer ses graves blessures à la jambe.

«Je vais continuer à me concentrer sur mon rétablissement et ma famille et j’apprécie tout le soutien reçu pendant cette période difficile», a conclu sa note..

pic.twitter.com/uN8lsmDO1D – Tiger Woods (@TigerWoods) 7 avril 2021

Le golfeur de 45 ans était dans la région en tant que promoteur du tournoi de golf annuel Genesis Invitational au Riviera Country Club à Pacific Palisades, près de Santa Monica, à Los Angeles.

Woods est l’un des golfeurs les plus titrés de tous les temps, avec un record de 683 semaines à la première place mondiale, le plus récemment de mars 2013 à mai 2014.

L’athlète, né à Cypress (Californie), il a remporté cinq fois l’Augusta Masters; trois l’US Open; et trois autres le British Open, entre autres titres de son record.