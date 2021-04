Tiger Woods conduit à DEUX FOIS la limite de vitesse légale au moment de l’accident de voiture, révèle la police

La police enquête sur TL’accident de voiture d’iger Woods a confirmé que l’icône de la Golf voyageait à près de deux fois la limite de vitesse légale au moment de son accident.

Le joueur de 45 ans a été libéré de l’hôpital plus tôt ce mois-ci après avoir subi un certain nombre de blessures graves lorsque son SUV s’est renversé à Los Angeles le 23 février.

GETTY

Woods était en route pour un cours de Los Angeles lorsque l’accident s’est produit

GETTY

Woods se remet actuellement de son accident et ne figurera pas au Masters ce week-end

Woods était le seul occupant de son véhicule qui a heurté une bande médiane, a roulé et s’est immobilisé sur le côté près d’une route escarpée.

S’exprimant mercredi, le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a déclaré que la principale cause de l’accident était la conduite à une «vitesse dangereuse pour les conditions routières et l’incapacité de négocier la courbe de la chaussée.

«Les vitesses estimées dans la première zone d’impact étaient de 84 à 87 mph et la vitesse finale estimée lorsque le véhicule a heurté l’arbre était de 75 mph.»

La limite de vitesse sur le tronçon de route où l’accident s’est produit est de 45 mph.

Info

Les départs des Masters: le champion en titre Johnson jouera avec l’amateur Strafaci

veste verte

Les conseils des Masters: DeChambeau ou McIlroy – qui est le favori et qui soutenir?

Jouer

Europe ou USA? Le nouveau jeu de golf Selector de talkSPORT pourrait vous gagner une part de 10000 £ et plus

Statistiques

Qui soutenir au Masters alors que Westwood, DJ et Bryson ont fait signe de manquer

récupération

Tiger Woods est « éveillé et réactif » à l’hôpital et « chanceux d’être en vie » après son accident

LÉGENDE

« Tiger Woods transcende le sport » – Le message de Kevin Pietersen au golf après un accident

Le shérif Villanueva a ajouté: « Aucune citation n’a été émise et il n’y avait aucun signe de dépréciation. »

En mai 2017, avec cinq médicaments sur ordonnance dans son système, Woods a été arrêté, soupçonné de conduite sous l’influence, lorsqu’il a été trouvé endormi au volant de sa voiture et a par la suite plaidé coupable de conduite imprudente.

Les responsables ont déclaré qu’ils ne croyaient pas que Woods utilisait son téléphone au moment de l’accident, mais qu’il avait peut-être appuyé par inadvertance sur l’accélérateur au lieu du frein lorsqu’il s’est rendu compte qu’il perdait le contrôle.

.

Woods a remporté le Masters en 2019 pour remporter son 15e titre majeur, mais il ne sera pas à Augusta ce week-end

Woods portait sa ceinture de sécurité et les airbags du véhicule s’étaient déployés. L’ancien numéro un mondial a dû être sorti par le pare-brise.

Woods avait été au Riviera Country Club en tant qu’hôte du Genesis Invitational, mais ne participait pas à une récente opération au dos.

Le jour de l’accident, il a été vu sur CCTV se diriger vers une séance photo programmée et le capitaine James Powers de la gare de Lomita a déclaré que Woods «conduisait très normalement, très lentement. Il a fait des arrêts complets à deux panneaux d’arrêt et s’est arrêté pour un feu de circulation avant de s’engager sur l’autoroute.

Powers a déclaré que l’enregistreur de données d’événements du véhicule de Woods a montré que son «pourcentage de pédale d’accélération était de 99 dans toutes les zones d’impact de la collision.

«Il n’y avait aucune preuve de freinage tout au long de cette collision; on suppose et on pense que Tiger Woods a frappé par inadvertance l’accélérateur au lieu de la pédale de frein.

«Il n’a aucun souvenir de l’incident.»

Dans une déclaration sur Twitter, Woods a remercié les «bons samaritains» qui sont venus à son aide, ainsi que les forces de l’ordre et les ambulanciers paramédicaux sur les lieux.