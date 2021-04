Tiger Woods dépassait la limite de vitesse de 64 km / h lorsqu’il a eu son accident

Nouvelles connexes

Les autorités de Les anges ont confirmé lors d’une conférence de presse publique les causes de l’accident qui a conduit Tiger Woods Il y a des semaines. Le golfeur populaire, qui a dû être admis et opéré de toute urgence en raison de la gravité du coup, a heurté un arbre à la suite d’un excès de vitesse. Selon les premières données publiées, le nord-américain dépassé 64 kilomètres par heure la limite de vitesse de la section.

Au début, on a émis l’hypothèse que Woods avait consommé une substance ou ingéré de l’alcool. Cependant, dès les premiers jours, les autorités du comté semblaient exclure cette possibilité et concentrer toute leur attention sur d’éventuels excès de vitesse. L’endroit où l’accident s’est produit était un point noir de la route et les premières enquêtes ont été dirigées pour confirmer s’il y avait eu un tel excès de vitesse.

Après avoir analysé la boîte noire de la voiture, les autorités ont confirmé que Tiger Woods conduisait environ 135 kilomètres par heure dans une zone de seulement 45 miles par heure. De plus, ils ont déterminé que la pression exercée sur la pédale était de 99%, de sorte que certains chercheurs pensent que Woods avait tort lorsqu’il s’agissait d’appuyer sur les freins. Le golfeur, qui ne se souvient pas de l’accident, n’a pas pu donner de détails à ce sujet.

« Le principal facteur à l’origine de la collision était le conduite à une vitesse dangereuse pour les conditions routières et l’incapacité de faire la courbe », a-t-il souligné lors d’une conférence de presse Alex Villanueva, Shérif de Los Angeles et qui donne des détails sur l’ensemble de l’enquête depuis février dernier. Woods portait une ceinture de sécurité, n’avait consommé aucune substance et la voiture était en bon état, la vitesse est donc la seule raison que les enquêteurs ont trouvée.

Parce que seul le golfeur a été impliqué dans l’accident, et en l’absence de témoins, aucune accusation ne sera déposée contre Tiger Woods, qui n’a pas non plus été convoqué pour témoigner. Ces derniers jours, on avait déjà laissé entendre qu’aucune accusation ne serait portée contre lui pour avoir consommé des substances avant l’accident, ce qui n’avait donc aucun sens. Quelque chose qui a généré une certaine incertitude parmi les médias nord-américains et qui a placé les autorités au centre des critiques, accusées dans certains rapports d’avoir eu un traitement particulier avec Woods. Ce scénario a également été téléchargé par Villanueva.

En pleine récupération

Woods a été libéré le 17 mars pour poursuivre sa convalescence chez lui. « Heureux de dire que je rentre à la maison et je continue mon rétablissement. Je suis très reconnaissant du soutien et des encouragements extérieurs que j’ai reçus ces dernières semaines. Merci aux chirurgiens, aux médecins, aux infirmières et au personnel médical incroyables du centre médical Harbour-UCLA et du centre médical Cedars-Sinai. Vous avez pris beaucoup soin de moi et je ne saurais trop vous remercier », a-t-il confirmé dans un communiqué.

Maintenant, un temps de récupération commencera à attendre de savoir si et quand il participera à nouveau. Il faut se rappeler que Tiger Woods a déjà eu un incident étrange dans un véhicule. D’abord lors d’une dispute avec son ex-femme, dont il a fui pour éviter une attaque après que son infidélité soit devenue publique, et qui l’a amené à entrer en collision avec un arbre près de sa maison. Des années plus tard, Woods a été retrouvé en mauvais état au milieu d’une autoroute après avoir passé la nuit dans son propre véhicule. A cette occasion, plusieurs substances ont été détectées dans son corps, bien que le golfeur ait assuré qu’il avait mélangé des pilules à l’origine de ces symptômes.

[Más información – Tiger Woods: habla un testigo sobre el terrible estado en el que le encontró tras el accidente]