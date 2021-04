Tiger Woods disputera son premier championnat de la PGA en 3 ans

. – Le championnat PGA 2018, qui débute ce jeudi, est prêt à entrer dans l’histoire. Il s’agit non seulement de la 100e édition, mais aussi du plus grand événement principal de golf de l’année. C’est aussi la première participation de Tiger Woods à ce type de tournois depuis 2015.

Woods, quatre fois vainqueur du championnat de la PGA, a récemment terminé à égalité au sixième rang à l’Open Championship, son meilleur résultat dans un tournoi majeur en cinq ans.

Le championnat de la PGA 2018 aura lieu au Bellerive Country Club, à l’extérieur de Saint-Louis. Le site était auparavant l’hôte du championnat de la PGA 1992.

LIRE: “Je ne suis pas si loin de gagner des tournois de golf”, déclare Tiger Woods

Du côté des engagés, Justin Thomas est de retour en tant que champion en titre et numéro deux mondial, derrière Dustin Johnson. Jordan Spieth est un autre golfeur de haut niveau.

Vous pouvez regarder le championnat en direct pendant les quatre jours.

Cela inclut de regarder exclusivement un groupe toute la journée, ce qui signifie que vous pouvez voir Tiger Woods et chaque coup qu’il tire.

Il en va de même pour Rory McIlroy, Jordan Spieth ou Phil Mickelson sur la diffusion en direct du championnat PGA et sur l’application mobile du championnat PGA.

PGA Championship LIVE aura quatre groupes en vedette chaque jour, avec deux le matin et deux l’après-midi. La couverture comprendra la préparation pré-ronde pour les joueurs sur le practice.

Voici le programme de ce jeudi:

Groupe en vedette: Tiger Woods, Justin Thomas et Rory McIlroy

La couverture commence en direct vers 9 h HE ce jeudi.

Groupe en vedette: Phil Mickelson, Jason Day, Keegan Bradley

La couverture commence en direct vers 9 h HE ce jeudi.

Groupe en vedette: Jordan Spieth, Jon Rahm, Justin Rose

La couverture commence en direct vers 14 h 30 HE ce jeudi.

Groupe en vedette: Patrick Reed, Brooks Koepka et Francesco Molinari

La couverture commence en direct vers 14 h 30 HE jeudi.

En plus de la couverture des groupes en vedette, PGA Championship LIVE couvrira les numéros de clôture 16, 17 et 18 à Bellerive.

Les groupes présentés quotidiennement et la couverture des trous en vedette peuvent également être consultés gratuitement via B / R Live, disponible pour Android, iOS, Roku, Amazon Fire TV et le Web mobile.

Championnat PGA sur les chaînes de télévision

(Tous sont en heures sur la côte est des États-Unis, HE)

Jeudi 9 août (premier tour)

14h-20h sur TNT

Vendredi 10 août (deuxième tour)

14h-20h sur TNT

Samedi 11 août (troisième tour)

De 11h00 à 14h00 sur TNT

14h-19h sur CBS

Dimanche 12 août (quatrième tour)

De 11h00 à 14h00 sur TNT

14h-19h sur CBS