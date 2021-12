Tiger Woods dit que son héritage et son engagement sont avec le PGA Tour

Tiger Woods, qui est réapparu physiquement dans une interview vidéo de 37 minutes dans Golf Digest et dans l’avant-première du tournoi Défi du monde des héros qui organise sa fondation à New Providence (Bahamas) A partir de ce jeudi, il a laissé peu de place à l’interprétation en ce qui concerne la dernière tentative du « requin blanc » Greg Normand de créer une tournée mondiale compétitive qui offre une véritable pluie de millions de dollars de départs fixes et de prix aux joueurs pour concourir dans des formats d’équipe.

Tiger a construit sa carrière sur le PGA Tour et cela lui suffit. « J’ai décidé moi-même de soutenir le PGA Tour. C’est là que réside mon héritage », a déclaré Woods. « J’ai eu la chance d’avoir remporté 82 événements sur cette tournée et 15 tournois du Grand Chelem, et d’avoir participé aux Championnats du monde de golf, au début et à la fin de ceux-ci », a-t-il ajouté.

Woods a 18 titres de séries mondiales, qui n’ont désormais qu’un seul événement au programme de cette saison. « Je dois donc ma loyauté et mon engagement envers le PGA Tour », a déclaré Woods. Tiger a souligné qu’il n’était pas d’accord avec les comparaisons de quand Arnold Palmer et Jack Nicklaus ils ont aidé à se séparer de la PGA of America à la fin des années 1960 en créant une division pour les joueurs de tournois afin de mieux répondre à leurs besoins. C’est devenu ce qui est maintenant le PGA Tour.

Il a également félicité le commissaire de la Tournée PGA, Jay Monahan, pour avoir mis la pandémie hors de la boucle. « Je pense que le circuit est entre de bonnes mains », a déclaré Woods. « Ils se débrouillent fantastiquement bien et le prix en argent augmente. Mais ce n’est pas de l’argent garanti comme dans la plupart des sports. C’est comme le tennis, vous devez sortir et le gagner. »

Pendant ce temps, le PGA Tour n’a pas encore accordé d’autorisation à ses membres pour jouer dans le International saoudien du 3 au 6 février. Il fait partie de l’Asian Tour, bien que ce ne soit pas l’un des 10 nouveaux événements que Norman prévoit dans le cadre de ses investissements LIV Golf, qui sont soutenus par le fonds souverain d’Arabie saoudite.

Le tournoi a indiqué qu’il comptait 24 joueurs engagés qui sont membres du PGA Tour, y compris le champion en titre. Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Phil Mickelson et Alex Schauffele. Le PGA Tour a déclaré que ses règlements permettent de prendre une décision sur les exemptions jusqu’à 30 jours avant le premier jour. Schauffele a confirmé qu’il jouera, mais ne connaissait pas le statut de son permis. Il a laissé son équipe de direction le comprendre. « J’essaie d’être mon propre agent ou de gérer les affaires en dehors du terrain … J’ai réalisé que j’essayais d’être bon dans un domaine, et je suis bon au golf, alors j’ai laissé les autres s’occuper du reste de mes affaires, « , a déclaré l’Américain.