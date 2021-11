Tiger Woods doute qu’il sera à nouveau un golfeur professionnel à temps plein, « c’est ma réalité »

Les jours de voir Tiger Woods sur le PGA Tour chaque semaine sont presque certainement terminés … la légende du golf vient de révéler qu’il n’a pas l’intention de redevenir golfeur à temps plein à la suite de son accident de voiture en février.

« C’est une triste réalité », a déclaré Woods Résumé du golf lundi dans sa première interview depuis le tristement célèbre naufrage plus tôt cette année. « Mais, c’est ma réalité. Et, je la comprends, et je l’accepte. »

Woods a parlé pendant environ 45 minutes de son processus de réadaptation et de ses projets futurs avec le golf … et il a dit qu’un retour est dans les cartes – il dit qu’il n’y a probablement aucune chance que l’emploi du temps de l’ancien Tiger soit revu.

« Je pense que quelque chose de réaliste est de jouer le Tour un jour – plus jamais à temps plein – mais choisissez et choisissez, tout comme M. [Ben] Hogan l’a fait », a déclaré Woods. « Vous choisissez quelques événements par an et vous jouez autour de cela. »

« Vous vous entraînez autour et vous vous préparez pour cela. Je pense que c’est comme ça que je vais devoir le jouer à partir de maintenant. »

Woods a déclaré que son processus de récupération avait été brutal, révélant qu’il était cloué au lit pendant plus de trois mois après l’accident du 23 février.

Tiger a également révélé que les premiers instants après l’accident étaient plus que stressants pour les nerfs – affirmant qu’il craignait légitimement que les médecins ne soient obligés de lui amputer la jambe droite.

« Je ne dirais pas que c’était 50/50 », a déclaré Woods, qui a subi des fractures ouvertes comminutives à la jambe lors de l’accident. « Mais, c’était sacrément près de là si j’allais sortir de cet hôpital avec une jambe. »

Lire du contenu vidéo

@tigerwoods / Instagram

Woods, cependant, a miraculeusement recommencé à jouer au golf … en disant qu’il était sorti frapper des coups avec son fils, Charlie, et de mieux en mieux chaque jour.

Mais, Tiger était catégorique, un véritable retour ne se produira probablement pas.

« Après ma fusion du dos, pour moi, j’ai dû me le prouver – j’ai dû escalader le mont Everest une fois de plus », a déclaré Woods. « Je devais le faire, et je l’ai fait. Cette fois-ci, je ne pense pas que j’aurai le corps pour gravir le mont Everest, et ce n’est pas grave. »

« Mais, je peux participer au golf. Je peux encore, peut-être si ma jambe devient assez bonne, peut-être [I can] cliquez sur un tournoi ici ou là. »

« Mais, pour ce qui est de gravir à nouveau la montagne et d’atteindre le sommet, je ne pense pas que ce soit une attente réaliste de ma part. »