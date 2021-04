Tiger Woods, enquêté pour une éventuelle conduite imprudente: ils analysent la boîte noire

le Département du shérif de Los Angeles a obtenu un mandat de perquisition pour saisir la boîte noire du véhicule avec lequel il s’est écrasé Tiger Woods La semaine dernière. Une enquête est en cours pour savoir si le golfeur aurait pu commettre une infraction de conduite imprudente. Bien sûr, des sources policières insistent sur le fait que c’est quelque chose de «routinier».

« Nous devons reconstruire l’accident, s’il y avait une conduite imprudente, si quelqu’un était au téléphone ou quelque chose comme ça. Nous avons déterminé s’il y avait un crime. S’il n’y avait pas eu de crime, nous avons clos l’affaire et c’était une collision de la circulation régulière », dit le shérif adjoint. John Schloegl aux Etats-Unis aujourd’hui.

Bien que personne ne veuille parler de l’acte de commettre un crime, il est interdit au juge de signer un mandat de perquisition à moins qu’il n’y ait une cause probable pour un crime. La théorie de la «conduite imprudente» de Tiger Woods gagne du terrain, tenue en l’absence de marques de dérapage, de dommages aux objets que le camion a heurtés avant de s’arrêter et du fait que son véhicule était le seul impliqué.

La boîte noire

Maintenant, les experts devront enquêter sur la boîte noire, qui est un système d’enregistrement de données que possède le modèle de SUV Hyundai Genesis GV8o 2021. Son fonctionnement est identique à celui des avions, bien qu’aux États-Unis, les véhicules ne soient pas obligés de disposer de cette technologie. Dans ce système, des données telles que la vitesse avant un impact ou si le conducteur a appuyé ou non sur le frein et l’accélérateur sont stockées.

Selon TMZ, l’enquête suit l’une de deux choses. Soit un membre du département du shérif est entré dans la chambre du juge pour discuter du mandat, ce qui est fait fréquemment, et a mentionné la conduite imprudente, soit le juge a simplement examiné les documents et a déterminé qu’il y avait une cause probable à une conduite imprudente.

Ce qui est exclu, c’est qu’il y ait eu un crime de Tiger Woods pour conduite sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue. Le golfeur, en passant, continue de se remettre de ses graves blessures, notamment à la jambe droite.