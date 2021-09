Tiger Woods envoie un message à l’équipe américaine avant la Ryder Cup

La Ryder Cup 2021 est en cours et l’équipe américaine a pris un bon départ avec une victoire 3-1 lors de la séance des Foursomes du vendredi matin. Et bien que Tiger Woods ne soit pas avec l’équipe en raison de la blessure à la jambe qu’il a subie lors d’un accident de voiture en février, sa présence s’est définitivement fait sentir. Xander Schauffele et Patrick Cantlay se sont entretenus avec Golf Channel après le match du vendredi matin et ont déclaré que Woods avait envoyé un message à tous les membres de Team USA.

“Nous sommes tous à la hauteur, continuez à pousser”, a déclaré Schauffele à propos de la première avance”, par Golfweek. “Nous avons reçu un beau message de Tiger hier soir, nous n’allons évidemment pas révéler ce qu’il a dit, mais Pat et moi savions que nous nous y sommes référés à quelques reprises aujourd’hui et nous savions ce que nous devions faire. Nous savions qu’il pompait du poing depuis le canapé. Qu’il soit avec des béquilles ou non, il est aussi excité que n’importe quel autre à la maison, donc c’est bien d’avoir son soutien.”

Cantlay a ajouté : “Pas de meilleur modèle, pas de meilleur leader, juste quelqu’un de qui on peut toujours apprendre. Je l’ai vu la semaine dernière à la maison et j’ai juste choisi son cerveau sur la Ryder Cup et j’en ai appliqué une partie ici aujourd’hui.” Plus tôt ce mois-ci. , Steve Stricker a confirmé que Woods ne ferait pas partie de l’équipe de la Ryder Cup.Cependant, Stricker a fait le point sur la superstar du golf.

“J’ai beaucoup parlé à Tiger”, a déclaré Stricker dans l’interview à Whistling Straits avec les anciens joueurs du PGA Tour Carl Paulson et Dennis Paulson. “Il fait partie de cette famille Ryder Cup ; il ne pourra pas être l’assistant d’un capitaine cette fois-ci juste à cause de sa rééducation en cours pour essayer de s’améliorer et d’essayer à nouveau de jouer au golf, et ça se passe bien. Il progresse , il va bien, les choses vont dans le bon sens.”

L’accident de voiture de Woods s’est produit à l’extérieur de Los Angeles le 23 février. Il a été rapporté que Woods a été accéléré lorsqu’il a traversé le mauvais côté de la route avant de heurter un arbre. Aucune accusation n’a été portée contre Woods car il a été jugé qu’il s’agissait d’un accident. “Cela a été un animal entièrement différent”, a déclaré Woods à Golf Digest en mai. “Je comprends mieux les processus de rééducation à cause de mes blessures passées, mais c’était plus douloureux que tout ce que j’ai jamais connu.”