Tiger Woods est adorablement jumeau avec son fils Charlie alors qu’il retourne au golf

Un duo dynamique !

Pendant le weekend, Tiger Woods et son fils de 12 ans bois de charlie a pris d’assaut le championnat PNC.

Le samedi 18 décembre, le duo père-fils a participé au tournoi de golf compétitif à Orlando, en Floride, au Ritz-Carlton Golf Club. L’événement annuel d’exposition de deux jours associe des golfeurs professionnels aux membres de leur famille.

Pour lancer le tournoi, le golfeur professionnel de 45 ans et son mini-moi arboraient des looks assortis, portant des chemises couleur saumon, un pantalon noir et des chapeaux bleu marine. Ils sont retournés au terrain de golf le dimanche 19 décembre et se sont jumelés avec des hauts rouge vif.

« Ce fut une journée formidable », a déclaré Tiger lors du championnat PNC, selon ESPN. « C’était tout simplement génial d’être de retour ici pour jouer, d’être ici avec mon fils. Nous nous sommes vraiment éclatés. »

Le média a rapporté que la fille de Tiger et la sœur de Charlie, sam alexis, 14 ans, les a encouragés lors du tournoi, ainsi que la petite amie du pro du golf, Erica Herman.