Tiger Woods est de retour, jouera le championnat PNC avec son fils Charlie

Ce n’est pas un exercice.

Tigre est de retour.

Non sérieusement. Tiger Woods, qui a été impliqué dans un horrible accident de voiture en Californie il y a à peine 10 mois et qui a été vu en train de balancer des clubs il y a à peine une semaine, va en fait participer à un tournoi de golf… dans seulement 10 jours.

« Bien que cela ait été une année longue et difficile, je suis très heureux de la clôturer en participant au @PNCchampionship avec mon fils Charlie », a écrit Woods sur Twitter mercredi « Je joue en tant que papa et je ne pourrais pas être plus excité et fier.

Irréel. Voici quelques réactions du monde du golf à l’annonce :

Quelques réactions d’autres golfeurs et fans