Tiger Woods est franc au sujet des blessures à la jambe subies dans un accident de voiture

Tiger Woods ne retient pas les blessures qu’il a subies dans un accident de voiture unique en février. La superstar du golf a parlé aux journalistes mardi matin au Albany Golf Club pour le Hero World Challenge, un événement qu’il organise pour sa fondation. Woods se rend compte qu’il aurait pu perdre sa jambe droite en raison de la gravité de la blessure.

« J’ai de la chance d’être en vie et d’avoir aussi un membre », a déclaré Woods mardi aux Bahamas, selon ESPN. Il s’agissait de la première conférence de presse tenue par Woods depuis l’accident survenu le 23 février en Californie du Sud. Woods n’a pas répondu aux questions sur l’accident car il a fait référence au rapport de police publié en avril. Woods a été hospitalisé pendant trois semaines avant de passer trois mois dans un lit d’hôpital. Il a dit que c’était « 50-50 » quant à savoir si une partie de sa jambe serait amputée.

« Celui-ci a été beaucoup plus difficile », a déclaré Woods. « Le truc du genou était une chose. C’est un niveau. Puis le dos. Avec cette jambe droite. … c’est difficile d’expliquer à quel point c’est difficile. Être immobile pendant trois mois. Juste pour m’allonger là. J’avais juste hâte de sortir. C’était un de mes objectifs. Surtout pour une personne qui a vécu toute sa vie à l’extérieur, c’était un objectif. » Lundi, Woods a parlé à Golf Digest

et a déclaré qu’il ne jouerait plus jamais au golf à temps plein. Mais l’objectif est de revenir sur le PGA Tour et de participer à des événements sélectionnés.

« Pour ce qui est de jouer au niveau de la tournée, je ne sais pas quand cela va se produire », a-t-il déclaré. « Maintenant, je vais jouer un tour ici ou là, un petit coup et rire, je peux faire quelque chose comme ça. L’USGA a suggéré Play It Forward [the tees]. J’aime beaucoup cette idée maintenant. Je n’aime pas les t-shirts au dos. J’aime Play It Forward. Allez, montons-le, montons-le.

« Voir certains de mes clichés tomber du ciel beaucoup plus courts qu’avant est un peu révélateur, mais au moins je suis capable de le refaire. comme j’allais le faire. » La semaine dernière, Woods a posté une vidéo de lui frappant un tir depuis le practice avec le tir « en train de progresser ». Au cours de sa carrière, Woods a remporté 82 événements du PGA Tour, à égalité pour le plus grand nombre de tous les temps avec Sam Snead.