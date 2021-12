Tiger Woods et Charlie Woods ont fait un spectacle dimanche au championnat PNC

Tiger Woods et son fils Charlie Woods semblaient déçus sur le 18e green dimanche au championnat PNC après avoir dû se contenter de la normale après avoir raté deux coups roulés serrés qui les auraient mis à égalité pour la tête à ce moment-là.

Mais je dois croire que ces sentiments se sont rapidement transformés en exaltation pour le père et le fils, car ce qu’ils ont fait au cours des deux derniers jours à Orlando était quelque chose de spécial. Et ce qu’ils ont fait dimanche en particulier était tout simplement ridicule.

Ridiculement génial.

Tiger et Charlie ont eu une journée dimanche. Ils avaient 13 birdies et un eagle pour terminer à -25 et seuls en deuxième position, à seulement deux coups derrière les gagnants – John Daly et son fils John – et un coup devant Justin Thomas et son père Mike.

Regardons quelques-uns des faits saillants.

Regardez ce tableau de bord.



C’est une chose de beauté. 11 birdies d’affilée !

Le tir de Charlie sur 17 était tellement bon.



Charlie Woods a épaté tout le monde en allant directement à l’épingle du 17e par 3 de 169 verges. Il a frappé un coup incroyable, puis a roulé dans le putt de birdie.

Charlie est allé chercher toutes les épingles.



Quelle était la qualité de ce coup qui a mené à un birdie au 16e trou ?!

Tiger a également réussi de bons coups.



C’était incroyable de voir Tiger frapper des coups comme ceux-ci, compte tenu de tout ce qu’il a traversé depuis son accident de voiture en février dernier.

Les deux se sont tellement amusés à faire des birdies.



Charlie avec un incroyable tour de massue… et puis il a marché dans le birdie putt de son père.

Quelle journée spéciale pour un père et son fils.