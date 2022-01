Tiger Woods et sa petite amie Erica Herman portent des tenues assorties en vacances

Tiger Woods et sa petite amie Erica Herman abordent la nouvelle année avec style. Les deux ont été aperçus à LAX dimanche et portaient des tenues assorties. Herman portait un survêtement blanc tie-dye qui correspond au short que portait Woods. Il n’est pas clair si Woods portait une chemise blanche tie-dye comme il l’avait fait sur un sweat-shirt « Straight Outta Ice Bath » tout en portant un chapeau blanc.

Cela survient quelques semaines seulement après le retour de Woods sur le terrain de golf après avoir subi de graves blessures à la suite d’un accident il y a près d’un an. Il a joué dans le championnat PNC avec son fils Charlie, et le duo a terminé à la deuxième place. Dans une interview avec Golf Digest en novembre, Woods a révélé les conseils qu’il avait donnés à ses clients en jouant au golf.

🚨#NOUVEAU : Tiger Woods vu arriver à LA hier soir, enfilant un sweat à capuche «Straight Outta Iced Bath». 🐐(📸: @DailyMail) pic.twitter.com/lj9DuaugCq – TWLEGION (@TWlegion) 3 janvier 2022

« Je suis allé à des tournois de golf pour le regarder jouer, et je regarde certains de ces scores qu’il tire et j’ai dit: » Comment diable tirez-vous des scores aussi élevés? Je dois aller vérifier ça « », a-t-il déclaré à Koyack . « Alors je le regardais jouer et il se débrouille très bien, il a un mauvais trou, il perd son sang-froid, son sang-froid le porte à un autre coup et un autre coup et ça s’aggrave. J’ai dit: » Fils, je ne le fais pas » Peu m’importe à quel point vous êtes en colère. Votre tête pourrait exploser tant que je m’en soucie tant que vous vous engagez à 100% pour le prochain coup. C’est tout ce qui compte.' »

Dans cette même interview, Woods a parlé de l’accident et de la possibilité de perdre sa jambe. « Il fut un temps où, je ne dirais pas que c’était 50/50, mais c’était sacrément proche si je devais sortir de cet hôpital avec une jambe », a révélé Woods. « Une fois que je [kept it], je voulais tester et voir si j’avais encore mes mains. Alors même à l’hôpital, j’aurais [girlfriend] Erica [Herman] et [friend] Rob [McNamara] lance-moi quelque chose. Jetez-moi n’importe quoi. »

Woods a fait son retour au championnat PNC, mais on ne sait pas quand il sera de retour pour de bon. « Cela va prendre un certain temps », a déclaré Woods en décembre, selon The Guardian. « Je ne pouvais pas marcher sur ce terrain de golf même en ce moment et c’est plat. Je n’ai pas l’endurance. Ma jambe n’est pas encore tout à fait droite et cela va prendre du temps. Je suis loin de jouer au golf en tournoi. »