Tiger Woods et son fils Charlie jouent par derrière pour lancer le championnat PNC

Tiger Woods est de retour au golf professionnel – ceci après son méchant accident de voiture – et il joue aux côtés de nul autre que le sien … qui ont tous deux du terrain à gagner.

La première manche du championnat PNC est en cours samedi au Ritz-Carlton Golf Club Grande Lakes à Orlando, où TW et Charlie Woods ont uni leurs forces à nouveau pour participer à une petite compétition père-fils entre d’autres golfeurs et leurs enfants.

Comme vous pouvez l’imaginer, la fanfare était à un niveau record pour la famille Woods … car c’est la première fois que Tiger participe à un tournoi de quelque nature que ce soit depuis qu’il s’est effondré dans son accident de voiture en février… ce qui lui a fracassé les jambes.

Pour le coup de départ de Tiger, tout le monde était rivé sur lui… et il a frappé un coup assez décent pour lancer les choses, avec un gars clairement excité derrière lui – criant: « Bienvenue, Big Cat! »

Charlie fume un lecteur

Charlie cloue l’approche

Tiger coule le putt Team Woods avec un birdie pour commencer @PNCChampionship. pic.twitter.com/P9bTHKwsPX – PGA TOUR (@PGATOUR) 18 décembre 2021 @PGATOUR

À partir de là, Charlie a également commencé à entrer dans son groove … ressemblant à un morceau du vieux bloc alors qu’il se lançait avec un magnifique drive – que son père a ensuite coulé avec un putt.

Dès le départ, ils avaient l’air plutôt bien en équipe… mais pour le moment, ils sont loin derrière. Dans l’état actuel des choses, Team Woods est à égalité à la 13e place à l’approche du 11e trou. Il y a 36 trous au total qu’ils vont franchir entre aujourd’hui et demain, et ils ont juste dépassé le point médian de la ronde d’aujourd’hui.

Quatrième trou et la relance du putter sort ! Charlie Woods le sent. pic.twitter.com/dykynVhfVQ – PGA TOUR (@PGATOUR) 18 décembre 2021 @PGATOUR

Fondamentalement, ils jouent par derrière en ce moment … mais ils ont encore du chemin à parcourir avant la fin de la journée – et pourraient facilement prendre de l’avance, surtout s’ils jouent aussi bien qu’ils l’ont été jusqu’à présent. Et, comme tout le monde le sait maintenant, ne comptez jamais Tiger Woods.

Une image plus grande cependant – Tiger a l’air fantastique là-bas … tout comme son garçon.

C’est assez miraculeux de voir le gars ici après tout ce qu’il a traversé. Il a abordé cela avant de cliquer sur les liens, en écrivant … « Bien que cela ait été une année longue et difficile, je suis très heureux de la clôturer en participant au @PNCchampionship avec mon fils Charlie. Je joue en tant que papa et je pourrais ne sois pas plus excité et fier. »

Lire du contenu vidéo

23/02/21 Renard 11

Comme vous le savez bien maintenant, Tiger est sur un long chemin de rétablissement depuis son accident de février … mais régulièrement, il se réhabilite et revenir sur les terrains de golf. La seule question maintenant est… se sentira-t-il finalement assez bien pour revenir dans un tournoi PGA en solo ???

Passons ce week-end et voyons où atterrissent les Woods… puis nous verrons.