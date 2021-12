Tiger Woods et son fils Charlie ont établi un record impressionnant de 2e place au championnat PNC

Tiger Woods et son fils, Charlie, ont terminé à deux coups derrière la famille Daly dans le championnat PNC dans ce qui était le premier tournoi de l’athlète légendaire depuis l’horrible accident de voiture de Los Angeles en février.

Woods et son fils de 12 ans ont enchaîné un record du tournoi de 11 birdies consécutifs et ont poussé John Daly et son fils John Daly II, un golfeur de première année à Arkansas, à l’arrivée.

Tiger Woods sourit en marchant sur le deuxième green lors du deuxième tour du tournoi de golf du championnat PNC le dimanche 19 décembre 2021 à Orlando, en Floride (AP Photo/Scott Audette)

« Le fait que je puisse avoir cette opportunité cette année – même il y a quelques semaines, nous ne savions pas vraiment si je le ferais ou non », a déclaré Woods. « Mais nous y sommes. Et nous avons passé le meilleur moment de notre vie. »

La séquence d’oiseaux du duo Woods s’est terminée sur le dernier trou du tournoi, ce qui a donné au groupe Daly une certaine marge de manœuvre au cas où ils hésiteraient. L’équipe Daly a réussi deux coups roulés pour un birdie au 18e trou pour un 57 et a établi le record de son propre record du tournoi.

John Daly II, à gauche, quitte le quatrième green avec son père John Daly lors du deuxième tour du tournoi de golf du championnat PNC le dimanche 19 décembre 2021 à Orlando, en Floride (AP Photo/Scott Audette)

Woods en était à son premier tournoi depuis l’accident et la blessure dévastatrice à la jambe qui a suivi. Woods a déclaré que l’amputation était une possibilité si les choses ne se passaient pas bien. Il ne lui a fallu que neuf mois environ pour revenir à la compétition.

Tiger Woods joue sur le deuxième trou lors du deuxième tour du tournoi de golf du championnat PNC le dimanche 19 décembre 2021 à Orlando, Floride (AP Photo/Scott Audette)

« Les jus de compétition, ils ne vont jamais disparaître. C’est mon environnement », a déclaré Woods. « C’est ce que j’ai fait toute ma vie. Je suis tellement reconnaissant de pouvoir avoir cette opportunité de le refaire. »

On ne sait pas quelle est la prochaine étape pour Woods. Il a dit qu’il voudrait avoir un calendrier dans lequel il pourrait choisir les tournois auxquels il aimerait jouer. Le Masters 2022 n’est plus qu’à quatre mois.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.