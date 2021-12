Tiger Woods et son fils ont passé un week-end parfait ensemble

Ceci est la version en ligne de notre newsletter quotidienne, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Pendant de nombreuses heures en ce mardi matin intense de février dernier, lorsque le SUV de Tiger Woods a basculé sur la route à Los Angeles, beaucoup d’entre nous ne pouvaient que se demander si le plus grand golfeur du monde survivrait à un accident aussi terrible.

Oubliez les inquiétudes concernant d’éventuelles blessures ou si nous reverrions un jour Tiger sur un terrain de golf, nous nous demandions simplement s’il reprendrait son souffle et espérions au-delà de tout espoir qu’il irait bien et qu’il pourrait continuer à être un père pour ses enfants.

Heureusement, Tiger a survécu à cet accident et, même s’il est resté la plupart du temps à l’écart des projecteurs dans les mois qui ont suivi l’accident, il a évidemment mis une tonne de travail pour s’améliorer relativement rapidement. Tout cela a payé le week-end dernier d’une manière très spéciale alors que lui et son fils Charlie ont pu jouer au golf et faire des birdies ensemble au championnat PNC, où ils ont terminé deuxièmes après un tour final ridiculement impressionnant dimanche.

Le tournoi de deux jours était une télévision formidable. Mais il ne s’agissait pas que de golf, dans lequel Tiger et son fils excellaient. Pour moi, il y avait juste un sentiment écrasant de gratitude qu’un père ait pu toujours être là et vivre ces choses avec son fils. Les coups de poing, les sourires, les tapes sur la tête. Ce sont les souvenirs qui survivront de loin aux birdies, qui étaient nombreux.

Charlie Woods a repris là où il s’était arrêté l’année dernière – impressionnant tout le monde avec son swing, son équilibre et ses manières qui venaient directement de son père. Il avait frappé un tir incroyable et n’avait même pas bronché. Il raterait un putt qu’il pensait avoir dû faire et il serait en colère contre lui-même. Et il marcherait aussi avec confiance dans les putts, tout comme son vieil homme l’a fait tant de fois au fil des ans. C’était super, tout ça.

C’est un cliché mais c’est vrai – demain n’est pas promis. Il est facile d’oublier cela et de s’attendre à allumer un téléviseur et à voir quelque chose d’extraordinaire se produire dans le sport. Pendant des années, Tiger Woods a fait cela pour nous le dimanche et hier, nous avons eu un autre de ces jours et c’était incroyable.

Nous sommes très chanceux que Tiger Woods soit toujours là avec nous et qu’il puisse toujours se déplacer sur un terrain de golf et fournir des exploits et nous rappeler tous les grands moments que nous avons vécus en le regardant être Tiger Freaking Woods.

Mais plus important encore, son fils et sa famille sont les vrais chanceux car ils ont toujours leur père ici avec eux, et c’est plus significatif que tout ce qui est noté sur un tableau de bord.

Mec, quel super week-end pour Tiger et Charlie.

