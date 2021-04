Tiger Woods, face à une année de rétablissement

26/02/2021 à 18:55 CET

Tiger Woods Il a devant lui l’un des plus grands défis de sa carrière. Après avoir subi un grave accident de voiture mardi dernier, le golfeur américain fait désormais face à plusieurs mois de convalescence. Un incident dont le Californien se souvient peu. «A l’hôpital, les enquêteurs de l’affaire ont demandé tigre à ce sujet et je ne me souviens pas de l’accident lui-même & rdquor;, a expliqué Alex Villanueva, Shérif du comté de Los Angeles.

les bois Il a été transféré du Harbor-UCLA Medical Center, où il a été admis après l’incident, au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, où il continuera à se remettre de ses blessures à la jambe droite, la partie la plus touchée après l’accident. Dans le nouveau centre, le quintuple vainqueur de l’Augusta Masters poursuivra «les soins orthopédiques et la récupération», selon le communiqué publié par le Dr. Anish mahajan, Médecin-chef et PDG du centre médical Harbour-UCLA. «Au nom de notre personnel, ce fut un honneur de fournir des soins orthopédiques de traumatologie à l’un des plus grands athlètes de notre génération & rdquor; , il a commenté Mahajan.

Après l’accident, Woods a été immédiatement hospitalisé et a subi une intervention chirurgicale pour traiter « fractures multiples& rdquor; aux deux jambes, bien que les blessures subies n’aient pas mis sa vie en danger, selon l’équipe médicale qui s’est occupée de lui.

Intervention compliquée Plus précisément, le golfeur a subi un «long & rdquor; chirurgie pour ses blessures au pied, à la cheville, au tibia et au péroné de sa jambe droite. Selon Mahajan, les fractures ouvertes comminutives impliquant à la fois le tibia supérieur et inférieur et les os du péroné de Woods «ont été stabilisées en insérant une tige dans le tibia».

Sur la base de ses blessures, le processus de récupération pourrait durer un an, a-t-il expliqué à . Victor Khabie, chef du service de chirurgie et codirecteur du Northern Westchesters Orthopaedic and Spine Institute. «Il faut probablement 12 semaines à quatre mois pour que l’os guérisse vraiment. Et puis, après cette rééducation intense, de façon réaliste, probablement un an avant qu’il ne revienne jouer à un haut niveau », a assuré le spécialiste.