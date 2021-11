Tiger Woods fait le point sur sa carrière de golfeur après un accident de voiture effrayant

Tiger Woods parle de sa carrière de golfeur et de l’accident de voiture dans lequel il a été impliqué en février. La légende du golf a récemment parlé à Golf Digest et a déclaré qu’il était peu probable qu’il revienne au golf à temps plein. Cependant, le plan est que Woods revienne et joue dans quelques événements par an.

« Je pense que quelque chose de réaliste est de jouer la tournée un jour – jamais à plein temps, plus jamais – mais choisir et choisir, tout comme M. [Ben] Hogan l’a fait. Choisissez quelques événements par an et vous jouez autour de cela », a déclaré Woods à Golf Digest

dans une interview Zoom. « Vous vous entraînez autour de ça et vous vous préparez pour ça. Je pense que c’est comme ça que je vais devoir le jouer à partir de maintenant. C’est une réalité malheureuse, mais c’est ma réalité. Et je la comprends, et je l’accepte . »

Woods a été impliqué dans un accident de voiture dans le sud de la Californie le 23 février. Il a subi des blessures graves à la jambe et au pied droits et se remet de ses blessures depuis. Woods a déclaré que lorsqu’il était à l’hôpital, il était possible que sa jambe soit amputée.

« Il fut un temps où, je ne dirais pas que c’était 50/50, mais c’était sacrément proche si je devais sortir de cet hôpital avec une jambe. Une fois, j’ai [kept it], je voulais tester et voir si j’avais encore mes mains. Alors même à l’hôpital, j’aurais [girlfriend] Erica [Herman] et [friend] Rob [McNamara] lance-moi quelque chose. Jetez-moi n’importe quoi. »

Une fois que Woods est sorti de l’hôpital, il a passé trois mois dans un lit de type hôpital dans sa maison de réadaptation. Il était alors dans un fauteuil roulant suivi de béquilles, l’amenant à se déplacer et à ne pas dépendre de personnes pour le prendre. « Ajouter cette partie dans ma vie de tous les jours était tellement gratifiant parce que j’avais été coincé dans une maison », a-t-il déclaré. « D’accord, c’est une jolie maison que j’ai construite pour moi-même, mais je n’avais pas été capable de faire la seule chose que j’aime faire : j’aime sortir et être à l’extérieur. Parfois, je me contente de béquilles et de m’allonger l’herbe pendant une heure parce que je veux être dehors. Manquer le contact d’une balle de golf frappée correctement est l’une des meilleures sensations. »

Alors que Woods poursuit sa cure de désintoxication, il assistera mardi à une conférence de presse pour le Hero Word Challenge, selon ESPN. Il s’agit d’un tournoi que Woods organise pour sa fondation et qui aura lieu aux Bahamas.