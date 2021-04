Tiger Woods, grièvement blessé dans un accident de voiture près de Los Angeles

23/02/2021

Le golfeur Tiger Woods, victime d’un accident de la circulation ce mardi, est en bon état «stable», mais avec «de graves blessures aux deux jambes»a rapporté le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, lors d’une conférence de presse. « Quand ils l’ont sauvé, il était vivant et conscient, dans un état stable, avec de graves blessures aux deux jambes, mais sans symptômes de handicap », a précisé Villanueva.

En ce qui concerne la raison de l’accident, le shérif a déclaré que tout indique Woods se déplaçait «à grande vitesse» sur une pente raide et en descente, bien que l’enquête sur cet événement soit toujours en cours. « J’allais à une vitesse relativement plus élevée que la normale. Parce qu’il est en descente, il s’incline et fait également des courbes, cette zone a une fréquence élevée d’accidents. Ce n’est pas rare », a déclaré Villanueva.

Il a ajouté que l’avant de la voiture de Woods, un modèle Genesis GV80 2021, avait été « totalement détruit », mais que grâce à son système de sécurité, l’accident n’était pas mortel.

La plus haute autorité de sécurité de Los Angeles a fait ces déclarations à la presse après que l’agent du golfeur, Mark Steinberg, ait révélé dans un communiqué que son client il a dû être opéré en salle d’opération pour «blessures multiples» aux jambes.

« Tiger Woods a eu un accident de voiture ce matin en Californie, où il a subi de multiples blessures à la jambe. Il est actuellement en chirurgie et nous les remercions pour leur intimité et leur soutien », a déclaré Steinberg dans un communiqué envoyé au média spécialisé Golf Digest.

Selon le porte-parole du service d’incendie du comté de Los Angeles, Henry Narvaez, Woods a subi des blessures «modérées à graves» dans l’accident avec son véhicule, dans lequel il voyageait seul.

« Vers 7 h 12, heure locale (15 h 12 GMT), le département du shérif du comté de Los Angeles a répondu à un Collision avec un seul véhicule à Rancho Palos Verdes. Le véhicule a subi des dommages importants « , a déclaré la police dans un communiqué. Selon cette source, » le conducteur et le seul occupant ont été identifiés comme étant le golfeur. Eldrick «Tiger» Woods ».

« Woods a été sauvé de l’accident avec le ‘mâchoires de vie« (outils de sauvetage hydrauliques) par les pompiers et les ambulanciers du comté de Los Angeles, puis transféré dans un hôpital local en ambulance pour ses blessures », a déclaré le département.

NBC LA sur la scène où Tiger Woods s’est écrasé ce matin dans le comté de LA … vous pouvez voir de lourds dommages au SUV # nbc4ny pic.twitter.com/lT4KddIqOb – Steven Bognar (@ Bogs4NY) 23 février 2021

Woods, 45 ans, était dans la région pour le tournoi de golf annuel Genesis Invitational au Riviera Country Club à Pacific Palisades, près de Santa Monica, à Los Angeles, selon le magazine TMZ.

Woods est l’un des golfeurs les plus titrés de tous les temps, avec un record de 683 semaines à la première place mondiale, la dernière de mars 2013 à mai 2014.

Le golfeur, né à Cypress (Californie, USA), il a remporté cinq fois l’Augusta Masters; trois l’US Open; et trois autres le British Open, entre autres titres de son record.