Tiger Woods, hospitalisé après avoir subi un accident de la circulation à Los Angeles

Tiger Woods est hospitalisé après avoir subi un accident de la circulation spectaculaire en Les anges. Le golfeur historique de 45 ans, qui était seul dans sa voiture, a subi de multiples blessures aux jambes et a dû subir une intervention chirurgicale. Après avoir perdu le contrôle du véhicule, il a quitté la piste et a subi de graves dommages. Sur les images aériennes, une distance de près de 30 mètres peut être observée entre l’endroit où se trouvait la voiture et le tronçon de route d’où elle est tombée.

La collision a eu lieu à 7 h 12 dans une zone située entre Rolling Hill Estates et Rancho Palos Verdes. La voiture de Tiger Woods se dirigeait vers le nord sur Hawthorne Boulevard sur Blackhorse Road lorsque l’accident s’est produit. Le véhicule a souffert « dommages majeurs« , expliquent des sources policières.

L’intervention n’a pas été du tout facile. La voiture était en si mauvais état que les services d’urgence ont dû intervenir en coupant une partie du véhicule pour pouvoir extraire le golfeur de l’intérieur. Il a ensuite été évacué vers l’hôpital.

Ce matin, @LMTLASD a répondu à une collision par retournement dans laquelle @TigerWoods a été blessé. Veuillez consulter notre déclaration … pic.twitter.com/cSWOxKZC1w – Shérifs du comté de LA (@LASDHQ) 23 février 2021

« M. Woods était pris de l’intérieur du véhicule avec un équipement hydraulique par les pompiers et le corps médical du comté de Los Angeles. Plus tard, il a été transféré dans un hôpital local en ambulance pour être soigné pour ses blessures », indique le communiqué officiel. les caractéristiques.

Il s’agit d’une séquence en direct de l’endroit où @TigerWoods s’est écrasé ce matin à Rolling Hills Estates, dans le sud de la Californie. Les départements du shérif de Los Angeles ont déclaré que les mâchoires de la vie avaient été utilisées pour enlever le tigre vers 7 heures du matin dans un seul accident de voiture. pic.twitter.com/vxSKyZT4EH – Dan Patrick (@ 6abcDan) 23 février 2021

L’agent de l’athlète, Mark Steinberg, a confirmé que Woods « a subi de multiples blessures à la jambe » dont il a subi une intervention chirurgicale. L’une de ses chevilles et ses deux jambes ont été blessées après l’accident, selon le premier rapport médical remis par les autorités, il n’y a donc pas de crainte pour sa vie.

La police a confirmé qu’il n’y avait aucune preuve qu’il avait pris quelque substance que ce soit, donc tout indique un excès de vitesse sur un tronçon de route avec des virages serrés et dans lequel, comme ils l’ont indiqué, les accidents de ce type ont tendance à se concentrer.

Le shérif du comté de Los Angeles, lors d’une conférence de presse, a souligné que Tiger Woods avait « chanceux d’être en vie » tras el impacto. El golfista iba a « una velocidad relativamente mayor de lo normal » y esa apunta a ser la causa principal del accidente. Además, Carlos González, mano derecha del sheriff del condado, trasladó ante los medios que cuando llegó al lugar le sportif « il était incapable de se tenir debout tout seulLe service d’incendie, pour sa part, a confirmé que Woods était conscient et que le principal risque résidait dans un éventuel traumatisme.

Divers accidents

Ce n’est pas la première fois que Tiger Woods rencontre des problèmes liés au sport automobile. Il y a quelques années, en 2009, a eu un choc lorsque sa femme, après avoir découvert une infidélité, l’a poursuivi avec un club de golf pour l’agresser. A cette occasion, Woods a écrasé sa Cadillac dans une bouche d’incendie et un arbre quand il a essayé de quitter sa maison.

Comme si cela ne suffisait pas, Woods déjà a été arrêté en 2017 pour conduire sous l’influence de jusqu’à cinq médicaments différents, selon le rapport de toxicologie. Des images de Woods menottées par la police après avoir été retrouvé en train de dormir avec sa voiture garée sur une autoroute de Floride ont considérablement affecté la trajectoire du golfeur. Il a soutenu qu’il n’avait pas bu d’alcool et que tout cela était dû au mauvais mélange de médicaments. La police, dans son rapport, est allée jusqu’à signaler qu’il «parlait extrêmement lentement» lorsqu’il a été intercepté.

Tiger Woods, à 45 ans, était en plein rétablissement après des problèmes de dos. L’Américain a été opéré récemment, et pour la cinquième fois, pour ces complications physiques. Après avoir subi une intervention chirurgicale, il a reconnu qu’il espérait être prêt à concourir dans le Augusta National avril prochain. Ce dernier accident de la circulation change complètement le planning du golfeur, qui voyait en 2021 une opportunité de revenir concourir au plus haut niveau.

