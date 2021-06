Tiger Woods : “Je ne suis pas si loin de gagner des tournois de golf”

in

. – Il l’a déjà dit, mais maintenant il attire l’attention.

Cette fois, Tiger Woods était en tête du championnat des joueurs, et la 80e victoire tant attendue sur le PGA Tour semblait à portée de main.

Le vainqueur de 14 tournois majeurs a réalisé huit birdies sur ses 12 premiers trous samedi, son meilleur jamais au TPC Sawgrass, et a brièvement flirté avec la tête.

Au tour final, il a montré un aperçu du joueur qui a remporté ce tournoi en 2001 et 2013, et s’est approché à quatre coups du leader, et finalement du vainqueur, Webb Simpson.

Mais à la fin, ça ne pouvait pas être.

« J’ai très bien joué ce week-end ; Malheureusement, cela n’a pas été le cas à la fin », a déclaré Woods, qui a terminé à égalité au 11e rang, sept coups derrière Simpson.

«Je n’aurais pas imaginé être à ce stade en début d’année. J’ai l’impression d’avoir retrouvé mes sensations et de jouer au niveau du tournoi”, a-t-il déclaré.

“Je ne suis pas si loin de gagner des tournois de golf”, a-t-il ajouté.

L’Américain Justin Thomas a également terminé 11e, qui a dépassé Dustin Johnson pour devenir le numéro un mondial pour la première fois.

Thomas est le 21e joueur à se classer premier depuis le début des qualifications en 1986, et à 25 ans, le quatrième plus jeune derrière Woods, Jordan Spieth et Rory McIlroy.