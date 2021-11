Tiger Woods montre des progrès incroyables sur le retour du golf avec la dernière mise à jour

Le golfeur champion Tiger Woods semble planifier un retour. Woods a été impliqué dans un accident de soins en février qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales pour réparer ses blessures, et beaucoup se sont demandé s’il retrouverait un jour ses anciens pouvoirs sur le parcours. Cependant, Woods a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux qui devrait apaiser ces craintes.

Woods a partagé une vidéo montrant son swing de golf avec la légende « Faire des progrès ». Woods peut être vu portant une chaussette de compression pour aider à sa circulation sanguine, son mouvement de signature avait toujours tout le pouvoir qui a fait de lui un nom familier.

Faire des progrès pic.twitter.com/sVQkxEHJmq – Tiger Woods (@TigerWoods) 21 novembre 2021

Lorsque Woods a été impliqué dans l’accident du 23 février, il a subi plusieurs interventions chirurgicales pour réparer les dommages. Il a marché avec des béquilles pendant des mois, et bien qu’il n’ait pas mené trop d’interviews depuis l’accident, Woods a parlé à Golf Digest en mai de la douleur qu’il souffrait en convalescence.

« Cela a été un animal totalement différent », a déclaré Woods à Golf Digest. « Je comprends mieux les processus de rééducation à cause de mes blessures passées, mais c’était plus douloureux que tout ce que j’ai jamais connu. » Golf Digest a demandé à Woods quand il allait reprendre le golf. « Ma physiothérapie m’a occupée. Je fais mes routines tous les jours et je me concentre sur mon objectif n°1 en ce moment : marcher seul. Faire un pas à la fois. »

Le golfeur Justin Thomas a parlé de Woods sur le podcast No Laying Up en août et a déclaré qu’il ne savait pas quand il reviendrait. « Je ne sais pas. Je veux dire, je sais qu’il va essayer », a déclaré Thomas. « Je ne le vois jamais jouer s’il ne peut pas bien jouer. Il ne me semble pas être un gars qui a joué à la maison et il tire un tas de 75 et 76 et il dit » OK, je vais donner Augusta un essai cette année. Ce ne sera pas vraiment lui, du moins d’après ce que je sais de lui. »

Woods se remettait d’une opération au dos au moment de l’accident. Au cours de sa carrière, Woods a remporté 82 événements du PGA Tour, ce qui est à égalité pour le plus grand nombre de tous les temps. Il a également remporté 15 championnats majeurs, le dernier étant le Masters en 2019. Il a été nommé PGA Tour et PGA Player of the Year 11 fois au cours de sa carrière.