Tiger Woods ne reviendra pas à temps plein au golf professionnel, 15 fois vainqueur majeur révèle qu’il craignait de perdre sa jambe pendant sa convalescence après un accident de voiture mettant sa vie en danger

Tiger Woods dit qu’il ne fera pas un retour à temps plein au golf professionnel, mais a l’intention de participer à des événements de tournée alors qu’il poursuit sa convalescence après un accident de voiture mettant sa vie en danger.

L’Américain a fait la lumière sur les progrès qu’il fait ainsi que sur ses ambitions restantes dans le golf une semaine après avoir publié une vidéo sur les réseaux sociaux de lui frappant des balles sur un practice.

Woods avait l’air en forme dans la vidéo mais nous avons sûrement vu le meilleur de lui

L’homme de 45 ans a dû subir une intervention chirurgicale sur des fractures ouvertes au bas de la jambe droite et d’autres blessures au pied et à la cheville à la suite de l’accident d’un seul véhicule en février, et a déclaré à un moment donné qu’il craignait que sa jambe ne soit amputée.

Woods avait terminé une récupération remarquable après une opération au dos pour remporter son 15e titre majeur au Masters en 2019, mais a effectivement écarté la possibilité d’une répétition, déclarant à Golf Digest: « Je n’ai pas à rivaliser et à jouer contre les meilleurs joueurs du monde avoir une belle vie.

«Après ma fusion du dos, j’ai dû escalader le mont Everest une fois de plus. Je devais le faire, et je l’ai fait.

« Cette fois-ci, je ne pense pas que j’aurai le corps pour gravir le mont Everest et ce n’est pas grave. Je peux toujours participer au golf. Je peux toujours, si ma jambe va bien, cliquer sur un tournoi ici ou là.

Woods est 15 fois vainqueur majeur, sa plus récente venue au Masters en 2019

«Mais pour ce qui est de gravir à nouveau la montagne et d’atteindre le sommet, je ne pense pas que ce soit une attente réaliste de ma part.

«Je pense que quelque chose de réaliste est de jouer la tournée un jour – plus jamais à temps plein, plus jamais – mais choisissez et choisissez, tout comme M (Ben) Hogan l’a fait. Choisissez quelques événements par an et jouez autour de cela.

Woods, qui circulait à près du double de la limite de vitesse légale lorsqu’il s’est écrasé, a été hospitalisé pendant des semaines avant de rentrer chez lui en Floride, où il continue de suivre une longue rééducation.

« Ça a été une sacrée route, ça a été long et douloureux mais je fais des progrès vraiment positifs », a ajouté Woods.

Woods semble en paix avec l’idée qu’il ne reviendra jamais aux niveaux élevés qu’il produisait auparavant

« J’ai eu des journées très difficiles et quelques revers ici et là, mais dans l’ensemble, tout avance bien. J’aimerais juste pouvoir faire tout ce que j’avais l’habitude de faire, mais je n’y suis pas encore tout à fait.

Faisant référence à ses craintes que ses blessures soient si graves qu’il pourrait perdre sa jambe, Woods a ajouté: « Je ne dirais pas que c’était 50-50, mais c’était sacrément près de là si je devais sortir de cet hôpital avec une jambe . «

Woods doit tenir sa première conférence de presse depuis l’accident de l’événement Hero World Challenge à Albany mardi.

Cependant, il a mis en garde contre le fait que son retour à la vie publique soit interprété comme un signal qu’il approche du début de sa dernière tentative de retour.

« J’ai encore du chemin à parcourir – je ne suis même pas à mi-parcours », a ajouté Woods.

« J’ai tellement plus de développement musculaire et de développement nerveux que je dois faire dans ma jambe. En parallèle, j’ai subi cinq opérations du dos. Ainsi, à mesure que la jambe se renforce, le dos peut parfois réagir – c’est une route difficile. »