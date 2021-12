Tiger Woods parle de l’avenir du golf : « Plus jamais à temps plein, plus jamais »

Légende du golf Tiger Woods s’est assis pour sa première interview en profondeur depuis l’accident de voiture de Los Angeles plus tôt cette année dans lequel sa jambe droite a été grièvement blessée.

Woods se rendait à une apparition sur GolfTV le 23 février lorsqu’il a fait virer sa Genesis GV80 2021 à travers une médiane sur Hawthorne Boulevard à Rolling Hills Estates, s’est renversé plusieurs fois, puis s’est écrasé dans un fossé.

Tiger Woods frappe son coup de départ au 15e trou lors de la ronde finale du championnat PNC en décembre dernier au Ritz Carlton Golf Club à Orlando, en Floride. (Photo : Mike Ehrmann/.)

Dans une interview exclusive lundi depuis son domicile du sud de la Floride avec Golf Digest via Zoom, Woods a évoqué un éventuel retour au sport en déclarant: «Je pense que quelque chose de réaliste est de jouer la tournée un jour – jamais à temps plein, plus jamais – mais choisissez et choisissez, tout comme M. [Ben] Hogan l’a fait. Choisissez et choisissez quelques événements par an, et vous jouez autour de cela.

William Ben Hogan était un golfeur professionnel dont les gains font de lui le quatrième joueur le plus gagnant de tous les temps. La carrière principale de Hogan s’est étendue de 1938 à 1959, mais en 1949, lui et sa femme ont survécu à un accident de voiture presque mortel qui l’a laissé presque affaibli par ses blessures. Hogan est ensuite revenu au golf de manière professionnelle, mais il choisirait les tournois auxquels il voulait participer. Une galerie permanente consacrée à la vie, à la carrière et au retour de Hogan est exposée au musée de l’Association de golf des États-Unis et au Arnold Palmer Center for Golf History dans le New Jersey.

De retour à l’époque actuelle, Woods fait référence à l’approche du grand golfeur. « Je pense que c’est comme ça que je vais devoir jouer à partir de maintenant », dit-il. « C’est une triste réalité, mais c’est ma réalité. Et je le comprends, et je l’accepte.

Woods a rappelé à Golf Digest Henni Koyack des cinq interventions chirurgicales qu’il a subies au dos, dont une fusion vertébrale en 2017. Après cette blessure, a-t-il déclaré, il « a dû escalader le mont Everest une fois de plus ».

« Je devais le faire, et je l’ai fait », a déclaré Woods. « Cette fois-ci, je ne pense pas que j’aurai le corps pour gravir le mont Everest, et ce n’est pas grave. »

Si sa jambe récupère complètement, dit Woods, il ne pense toujours pas que « remonter la montagne et atteindre le sommet » est une « attente réaliste ».

Il a été question de savoir si la jambe de Woods devrait être amputée, a-t-il déclaré. Il a passé trois semaines à l’hôpital et plus de temps par la suite dans un centre de réadaptation.

La semaine dernière, Woods a partagé une courte vidéo sur Twitter de lui-même sur les greens de golf, alimentant des spéculations pleines d’espoir selon lesquelles il reviendrait bientôt à la PGA. Cependant, il a clairement indiqué qu’il était loin de cela dans la réalité.

« J’ai encore du chemin à parcourir… Je ne suis même pas à mi-parcours », a-t-il déclaré. « J’ai tellement plus de développement musculaire et de développement nerveux que je dois faire dans ma jambe. En même temps, comme vous le savez, j’ai subi cinq opérations du dos. Je dois donc gérer ça. Ainsi, au fur et à mesure que la jambe se renforce, le dos peut parfois réagir. … C’est une route difficile.

Pendant ce temps, Woods s’amuse à regarder son fils de 12 ans, Charlie, participez à des tournois de golf en Floride. Il a noté que le jeune Charlie avait un tempérament, mais a dit qu’il rappelait à l’enfant : « Votre tête pourrait exploser pour autant que je m’en soucie tant que vous êtes engagé à 100% pour le prochain coup. C’est tout ce qui compte. Ce prochain coup devrait être le coup le plus important de votre vie. Cela devrait être plus important que de respirer. Une fois que vous aurez compris ce concept, je pense que vous vous améliorerez.

