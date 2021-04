Tiger Woods partage sa première photo depuis l’accident de voiture alors que l’icône du golf informe les fans de la récupération

Tiger Woods a partagé la première image de son rétablissement après cet accident de voiture dramatique en février.

La légende du golf, 45 ans, a eu la chance de s’échapper vivante après un accident d’une seule voiture à Los Angeles, qui lui a causé de multiples blessures graves.

GETTY

La voiture de Woods a heurté un trottoir, un arbre et a roulé plusieurs fois à grande vitesse

Les enquêteurs ont récemment révélé que le vainqueur majeur à 15 reprises conduisait à deux fois la vitesse maximale lorsqu’il s’est écrasé, nécessitant une intervention chirurgicale urgente sur des fractures ouvertes de la jambe droite inférieure et d’autres blessures au pied et à la cheville.

Deux mois plus tard, Woods a posté une image de lui-même debout sur des béquilles dans une attelle de jambe à côté de son chien, semblant être de bonne humeur avec un grand sourire sur son visage.

Il a écrit: «Mon cours avance plus vite que moi.

«Mais c’est bien d’avoir un partenaire de réadaptation fidèle, le meilleur ami de l’homme.»

Woods est rentré chez lui en Floride en mars après avoir été libéré d’un hôpital de Los Angeles.

Les chirurgiens ont utilisé une tige pour réparer les fractures ouvertes du tibia et du péroné de sa jambe droite, tandis que des broches et des vis étaient nécessaires dans son pied et sa cheville.

Il y a eu des spéculations sur l’avenir de la carrière du vainqueur majeur à 15 reprises, au milieu de comparaisons avec une autre légende du jeu Ben Hogan.

Beaucoup considèrent Woods comme le plus grand golfeur de l’histoire

On a dit à Hogan qu’il ne marcherait plus jamais après qu’un accident de voiture en 1949 l’ait laissé avec une double fracture du bassin, une clavicule fracturée et une cheville fracturée, pour revenir et remporter trois titres US Open, deux titres Masters et The Open Championship.

Interrogé sur un possible retour de Woods, le chirurgien orthopédiste Paul Culpan a récemment déclaré à talkSPORT: «La gravité de ses blessures est sur le plus complexe du spectre et pour la plupart des athlètes haut de gamme, ce serait certainement une blessure mettant fin à sa carrière, dans de nombreux cas.

«Est-ce le cas pour Tiger? Je ne peux pas le dire. Ce que nous pouvons dire, c’est que le chemin du rétablissement sera long. »