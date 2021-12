Tiger Woods pourrait jouer le prochain championnat PNC, selon un analyste de golf

Le dernier événement auquel Tiger Woods a participé avant son horrible accident de voiture était le championnat PNC 2020, un tournoi qu’il a joué avec son fils.

Le PNC pourrait-il être le prochain événement auquel il jouera ?

Tiger Woods, à droite, s’entretient avec son entraîneur Kolby Wayne lors d’une séance d’entraînement au Albany Golf Club en marge du troisième jour de la tournée Hero World Challenge Golf à New Providence, aux Bahamas, le samedi 4 décembre 2021. (AP Photo /Fernando Llano)

L’analyste de Golf Channel, Brandel Chamblee, a suggéré que Woods ferait un retour sur le parcours avec son fils Charlie. La chaîne a rapporté qu’il y avait une place libre pour Woods et son fils après que Retief Goosen et son fils Leo se soient retirés.

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit que Tiger joue le PNC », a déclaré Chamblee.

Notah Begay III a déclaré que Woods pouvait conduire une voiturette de golf pendant tout l’événement et n’aurait pas besoin de parcourir le parcours à pied.

Tiger Woods des États-Unis frappe des balles sur le terrain lors du troisième tour du Hero World Challenge sur le parcours de golf d’Albany à Nassau, le 4 décembre 2021. (Mike Ehrmann/.)

« Tiger peut conduire une voiturette, il peut conduire jusqu’à la balle de golf et presque sur le green, donc la marche pourrait ne pas être aussi stressante pour la jambe », a déclaré Begay, via Golf Channel. « Mais, aussi, il peut jouer les entraînements de Charlie. Je les ai couverts pour la majorité de cet événement l’année dernière, et Charlie frappait la plupart des entraînements à cause de l’endroit où se trouvent ses tees, et c’est un si bon attaquant de balle qu’ils prenaient avantage de ses entraînements parce qu’ils étaient beaucoup plus loin que là où les balles de Tiger étaient du tee. Ce sont deux choses essentielles qui, je pense, pourraient le pousser à se présenter dans quelques semaines avec Charlie. Je sais que le monde adorerait le voir. «

Le championnat PNC est prévu du 18 au 19 décembre. Woods a fait une apparition publique au Hero World Challenge aux Bahamas et a déclaré à Golf Digest qu’il essaierait de suivre la voie de Ben Hogan pour déterminer les tournois auxquels il participerait.

Tiger Woods au 3e trou lors de la ronde finale. (REUTERS/Brian Snyder/Photo d’archive)

« Je pense que quelque chose de réaliste est de jouer la tournée un jour – plus jamais à plein temps, plus jamais – mais choisissez et choisissez, tout comme M. (Ben) Hogan l’a fait. Choisissez et choisissez quelques événements par an, et vous jouez autour de ça « , a déclaré Woods. « Vous vous entraînez autour de ça et vous vous préparez pour ça. Je pense que c’est comme ça que je vais devoir le jouer à partir de maintenant. C’est une réalité malheureuse, mais c’est ma réalité. Et je la comprends, et je l’accepte . »