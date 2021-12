Tiger Woods, prêt à réapparaître avec son fils dans le championnat PNC

Le golfeur américain Tiger Woods réapparaîtra ce week-end officiellement sur le terrain de jeu, et le fera sur invitation avec votre enfant Charlie, 12 ans, dans le Championnat PNC qui se déroule à Orlando (Floride, USA), dix mois après son grave accident de voiture à Los Angeles.

Le Californien de 45 ans s’est fracturé les os de la jambe, de la cheville et du pied droits lorsqu’il s’est écrasé avec son véhicule le 23 février à Los Angeles. Le véhicule est entré en collision avec un talus et a dévalé la pente.

Après dix mois de convalescence, et sans date pour le retour à la compétition régulière de la PGA, le golfeur a annoncé son retour avec un message sur votre profil twitter : « Bien que cela ait été une année longue et difficile, Je suis très heureux de conclure en participant au @PNCchampionship avec mon fils Charlie. Je joue en tant que papa et je ne pourrais pas être plus excité et fier. »

Le championnat PNC accueille vingt paires de joueurs composées d’au moins un professionnel qui doit avoir remporté un Championnat Majeur ou le Championnat des Joueurs et un membre de la famille, qui sera majoritairement des parents et des enfants, et se jouera en deux tours, samedi et dimanche, après deux jours de tournois Pro-Am.

En plus de Woods, le Ritz-Carlton Golf Club d’Orlando mettra en vedette de grands noms comme Justin Thomas et son père Mike, les gagnants du tournoi de l’année dernière, ou le golfeur Nelly Korda, médaillé d’or aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, et son père Petr Korda.