Tiger Woods publie sa première formation vidéo après le grave accident de voiture

21/11/2021 à 17:50 CET

Tiger Woods a mis un terme au moulin à rumeurs sur sa condition physique en publiant une vidéo sur ses réseaux sociaux où il apprécie qu’il s’entraîne, un signe clair que l’ancien numéro un mondial de 45 ans a l’intention de revenir à la compétition

Woods n’avait fait aucun post sur ses réseaux sociaux depuis le grave accident de la circulation qu’il a subi en Californie le 23 février et est parti en très mauvais état C’était sa jambe droite et cela a nécessité plusieurs interventions.

Dans la vidéo, on le voit très bien, portant un filet de protection sur sa jambe. Woods apparaît dans la zone de pratique du Medalist Golf Club, tout près de chez lui en Floride, et il semble pratiquer toutes sortes de coups de poing.

Faire des progrès pic.twitter.com/sVQkxEHJmq – Tiger Woods (@TigerWoods) 21 novembre 2021

L’ancien numéro mondial est prévu pour une apparition publique au Hero World Challenge, un tournoi d’exhibition aux Bahamas, qu’il parraine, prévu le 2 décembre.

tigre Il voulait montrer à ses fans que le processus de reprise est très avancé et qu’il réfléchit déjà au retour. Bonne nouvelle pour le monde du golf en tant que Tiger il continue d’être le joueur qui s’intéresse le plus aux tournois et à la télévision.